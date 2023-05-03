شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. الشعر الضعيف قد يكون مؤشرا لإصابتك بـ 5 مشكلات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس هناك شك في أن الشعر عنصر حاسم في مظهرنا الاجتماعي، لكن الأهم من ذلك هو حقيقة أن الشعر يعمل في الواقع كمقياس للصحة العامة، يمكن استخدام اختبار الشعر لتحديد أمراض مثل فقر الدم ، ومشاكل الغدة الدرقية، والاختلالات الهرمونية، وقضايا الصحة العامة ، نظرًا لأنها انعكاس لمشاكل داخلية، يجب معالجة اضطرابات الشعر بعناية، وإليك قائمة المشاكل الصحية التي قد تسبب تساقط الشعر، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

مشاكل الشعر قد تكون علامة على مشكلات صحية: 1. تساقط الشعر

في حين أن الشعر الصحي عادة ما يتساقط حتى 100 خصلة في اليوم بعد الغسيل، فإن الخسارة المفرطة قد تكون علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة، قم بزيارة طبيبك في أقرب وقت ممكن لأنه قد يكون هناك أسباب لنقص التغذية أو حالات طبية كامنة أخرى، قد يختبر طبيبك أيضًا بعض الفيتامينات و / أو نقص المعادن ، بما في ذلك نقص فيتامين د، بالإضافة إلى أمراض الغدة الدرقية وفقر الدم.

2. هشاشة الشعر

على الرغم من أن شعر كل شخص يحتاج إلى بعض الترطيب في بعض الأحيان ، فإن النوعية الهشة بشكل خاص قد تشير إلى نقص الزنك أو الحديد، يمكن أن يؤثر نقص الزنك والحديد على بنية الشعر لأن هذه العناصر الغذائية ضرورية لتكوين الكيراتين، يمكنك تناول الزنك بمفرده أو كمكمل معدني بالحديد، يمكنك أيضًا تضمين الأطعمة الغنية بالزنك في نظامك الغذائي ، مثل لحم البقر وبذور اليقطين والعدس.

3. شيب الشعر

أظهرت دراسة أن الإجهاد المزمن قد يتسبب في الواقع في تلف الحمض النووي ويقلل من عدد الخلايا المنتجة للصبغة في بصيلات الشعر، قد يحدث تساقط شعرك أيضًا بسبب الإجهاد، قد يتأثر الشعر الرمادي أيضًا بالإجهاد التأكسدي ، وهو نوع آخر من الإجهاد، قد تتأثر الخلايا المنتجة للصبغة بالإجهاد التأكسدي ، والذي يحدث عندما تمنع الجذور الحرة المدمرة للخلايا الجسم من إصلاح نفسه. ومع ذلك ، لاحظ أن شيب الشعر قد يكون أيضًا بسبب الجينات.

4. جفاف الشعر

يمكن للدهون الصحية أن تقدم علاجًا على مدار السنة للشعر الجاف، هذه العناصر ضرورية لنظامك الغذائي لأنها تدعم صحة الجلد وفروة الرأس التي تحافظ على حيوية خيوطك، ضع في اعتبارك تعزيز صحة بشرتك وفروة رأسك من خلال دمج الكثير من الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والسلمون في نظامك الغذائي لتعزيز صحة شعرك.

5. قشرة صفراء

قشرة الرأس هي مشكلة مزمنة في فروة الرأس تظهر على شكل قشور صفراء أو بيضاء في شعرك أو على كتفيك أو حتى في حاجبيك، عادة ما تكون قشرة الرأس قابلة للعلاج ولا تعني مشكلة صحية كبيرة. التهاب الجلد الدهني هو أحد أكثر أسباب ظهور قشرة الرأس شيوعًا، يتميز التهاب الجلد الدهني بجلد دهني أحمر مغطى بقشور بيضاء أو صفراء قشرية، يمكن أن تسبب الملاسيزية ، وهي فطريات تشبه الخميرة ، تهيج فروة الرأس .