شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لنظام غذائى لإنقاص الوزن فى فصل الصيف.. منها شرب السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد إنقاص وزنك ، فيجب أن تقوم بتغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، لكن موسم الصيف يحمل متطلباته الخاصة، درجات الحرارة مرتفعة في جميع أنحاء البلاد ويمكن أن يكون لمثل هذا الطقس تأثير ضار على مستويات لياقتك، وإليك خمس نصائح سريعة يجب أن تضعها في اعتبارك هذا الموسم ، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

5 نصائح مهمة حول النظام الغذائي لفقدان الوزن في الصيف1. ترطيب الجسم :

شرب الكثير من السوائل لا يحافظ على برودة جسمك فحسب ، بل يعزز أيضًا وظائف الجسم، يمكن للمشروبات الطبيعية إزالة السموم من الجسم وتسريع عملية التمثيل الغذائي ، وبالتالي المساعدة في إدارة الوزن، اختيار المشروبات المناسبة هو المفتاح. لسوء الحظ ، فإن معظم المشروبات المعبأة والمشروبات الغازية الشائعة خلال فصل الصيف مليئة بالسكر.

2. زيادة تناول بعض البروبيوتيك:

يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل الخثارة على دعم البكتيريا الصحية في أمعائك ، كما يمنع مشاكل الجهاز الهضمي، اللبن الرائب له تأثير تبريد على جسمك وهو خفيف على نظامك ، مما يجعله مكونًا مثاليًا في الصيف، يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك ، كما أن محتواه من البروتين والكالسيوم يفيد جسمك أيضًا، وهو أيضًا مشروب صديق لفقدان الوزن.

3. اختر الفواكه / الخضروات ذات المحتوى المائي العالي:

غالبًا ما يتم استهلاك الخيار والبطيخ والشمام خلال فصل الصيف، يوفر محتواها المائي العالي مجموعة من الفوائد لجسمك، يمكن أن تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تخفيف الحموضة والإمساك وغيرها من المشكلات، تذكر أن صحة القناة الهضمية وفقدان الوزن مترابطان. كما أنها تساعد في الترطيب الطبيعي ، بينما تكون منخفضة في الغالب في السعرات الحرارية

4. اختر البهارات المناسبة:

تميل التوابل مثل الثوم والفلفل الحار والزنجبيل إلى أن يكون لها تأثير ساخن على جسمك في الصيف ، من الأفضل الحد من استهلاكهم والالتزام ببهارات التبريد مثل الشمر والكمون والكزبرة والنعناع، هذا ينطبق على الجميع ، وليس فقط أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، لكن أولئك الذين يريدون التخلص من تلك الكيلوجرامات الإضافية سيسعدون بمعرفة أن هذه التوابل يمكن أن تساعد بشكل كبير في تحقيق أهدافهم، بصرف النظر عن استخدامها أثناء الطهي ، يمكن أن يساعدك على إزالة السموم من جسمك ، وتسهيل عملية الهضم وفقدان الوزن أيضًا.

5. تناول المانجو باعتدال

الفاكهة في أذهاننا هي المانجو. ولكن هل يجب تجنبها عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن؟ لا تؤدي الفاكهة دائمًا إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها باعتدال وفي الوقت المناسب ، يمكن أن تكون المانجو صحية للغاية بالنسبة لك، يمكن أن يساعدك محتوى الألياف فيها بشكل خاص على البقاء ممتلئًا لفترة أطول والحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.