شكرا لقرائتكم خبر عن نظام كيتو الغذائى المعتمد على البروتين والأسماك يعالج الأمراض النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأبحاث الجديدة أثبتت أن العلاج باستخدام الأنظمة الغذائية يفيد الكثير من المرضى، وقد أثبتت الدراسات الحديثة للطب النفسى أن النظام الغذائى الكيتونى عالى الدهون مفيد للمرضى النفسيين، والذين يعانون من الاضطراب ثنائى القطب.

وجد الملياردير الأمريكى مات باسزوكى أن النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات / عالى الدهون أحدث فرقًا فى الاضطراب ثنائى القطب - بعد وصفه لـ 29 دواء على مدار 5 سنوات، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن مات باسزوكي موسيقي ومحترف تقني يعيش في سان فرانسيسكو، في سن الــ 26، وتوقع أن يعيش نوعًا معينًا من الحياة يتناسب مع عمره ومهنته، بدلاً من ذلك، يستيقظ مات كل صباح في نفس الوقت ويخرج لضوء الصباح لإعادة ضبط ساعة جسده. يقضي ساعتين في اليوم في ممارسة - الركض في الصباح ورفع الأثقال في فترة ما بعد الظهر.

وأوضحت الصحيفة أنه يحصل على قسط كافٍ من النوم ولا يشرب أو يدخن، كما أنه يبتعد بشكل قاطع عن المخدرات، لكن نظامه الغذائي هو ما يميز مات حقًا عن أقرانه، غالبًا ما يأكل وجبتين فقط في اليوم - الأولى في الساعة 1 مساءً أو 2 مساءً، والأخرى في الساعة 6 مساءً أو 7 مساءً - ثم يصوم حتى وقت الغداء في اليوم التالي.

ثم هناك ما لا يأكله: لا خبز أو مكرونة أو أرز أو كربوهيدرات مكررة أو حلويات أو كولا، وبدلاً من ذلك، تعتمد وجباته على البروتين والدهون، "الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون" ، بما في ذلك زبدة المكسرات، والأفوكادو، بالإضافة إلى اللحوم، والبيض، والأسماك والدجاج، و"الكثير من الخضار"، لا أحد من أصدقائه يعيش هكذا، يقول مات: "لقد أعاد لي حياتي".

وأضافت الصحيفة أنه في الـ 19 من عمره، دخل مات إلى المستشفى بسبب اضطراب ثنائي القطب الحاد، وهي حالة تتميز بتقلبات مزاجية، بما في ذلك الهوس والاكتئاب، بعد أن عانى من انهيار ذهاني، وأوهام، مؤكدا، كانت السنوات الخمسة التالية عبارة عن ضبابية فوضوية من التعافي ونوبات ذهانية وهوس، في وقت من الأوقات، كان مات "يركض حافي القدمين ومشردًا" يسافر عبر كاليفورنيا، في أوقات أخرى، كان "يفعل أشياء مجنونة ومحرجة أمام أصدقائه في الأماكن العامة، أو في المنزل، العزف على البيانو لساعات وساعات، على سبيل المثال - يليه اكتئاب عميق.

كان مات يدخل ويخرج من عنابر الطب النفسي ومراكز العلاج، وبين ذلك، عانى من القلق الشديد، والتهيج، وضباب الدماغ، ومشاكل النوم - كل ذلك أثناء تجربة العديد من الأدوية المختلفة (مع آثار جانبية مروعة) والعلاجات، واستشارة سلسلة من المتخصصين في الصحة العقلية، يصفه مات بأنه وقت "الجحيم" بالنسبة له ولعائلته.

ثم سمع والداه عن شخص يستخدم نظام الكيتو لإدارة الاضطراب ثنائي القطب، ويحتوي نظام كيتو الغذائي على نسبة عالية من الدهون (مثل منتجات الألبان والمكسرات والزيت) ومنخفضة جدًا في الكربوهيدرات (عادةً حوالي 25-30 جرامًا في اليوم، في السياق، توفر شريحة من الخبز الأبيض 6 جرامات).

في حين أن الكيتو قد اكتسب سمعة سيئة كطريقة عصرية لفقدان الوزن، إلا أنه كعلاج طبي له أوراق اعتماد قوية لعلاج الأطفال المصابين بالصرع الذي لا يستجيب للأدوية، ما يقلل بشكل كبير من نوباتهم (في المملكة المتحدة، النظام الغذائي الكيتونى هو علاج معترف به خيار الصرع المقاوم للأدوية)، قد يكون هذا لأنه يوفر الأحماض الدهنية، حمض ديكانويك، الذي يعمل على المستقبلات الموجودة على سطح خلايا الدماغ التي تسبب النوبات، اقتراح آخر هو أنه يوفر مصدرًا بديلاً للطاقة لخلايا الدماغ - حيث يمكن أن يلعب دورًا في علاج الأمراض العقلية.

وهناك دليل على أن الاضطراب ثنائي القطب، على سبيل المثال، مرتبط بمشكلة في الميتوكوندريا، "التى تمنح الطاقة" في جميع خلايانا، في بعض الأشخاص، لا تستطيع الميتوكوندريا التعامل مع الجلوكوز بشكل صحيح، هذا هو مصدر الطاقة الرئيسي للجسم، لذلك لا تعمل الخلايا بكفاءة،

تقول النظرية إن هذا يمكن أن يؤثر في الدماغ على الاتصال بين الخلايا، ما يؤثر بدوره على وظائف المخ والصحة العقلية، مع نظام كيتو الغذائي، ويستخدم الجسم مصدرًا بديلاً للوقود، وهو الكيتونات (التى ينتجها الكبد عندما يكسر الدهون، وهى عملية تسمى الكيتوزية)، والتى تعمل على استقرار وظائف المخ بشكل فعال، الدواء هو العلاج الأساسي للاضطراب ثنائي القطب، ولكن يمكن أن تكون هذه حالة من التجربة والخطأ - وبحلول الوقت الذي أخبرته فيه والدة مات، جان، عن نظام كيتو الغذائي، كان قد تم علاجه بالفعل من قبل 41 متخصصًا في الصحة العقلية ووصفه 29 مختلفًا، بما في ذلك 9 مضادات الذهان، قام مات أيضًا بإجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة.

بدأ النظام الغذائي في 4 يناير 2021، وهو تاريخ يتذكره على وجه التحديد لأنه كان بمثابة تحول جذري في عاداته الغذائية، في غضون أسابيع قليلة بدأ يشعر بالتحسن: تلاشى ضباب الدماغ، وتلاشى التهيج، الأهم من ذلك بالنسبة لمات، أنه "كان قادرًا على اجتياز الاعتدال بجرعة أقل من أحد "مضادات الذهان" مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف، كنت أعرف أن شيئًا ما كان يتغير"، الاعتدال الربيعي في مارس هو بداية الأيام التي تصبح أطول، ومن المعروف أن بعض الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب (واضطرابات أخرى) يتأثرون بالتغيرات الموسمية، على الرغم من عدم وضوح السبب، مع الاضطراب ثنائي القطب، يمكن أن يبشر ببدء دورة من عدم النوم والهوس، يليها اكتئاب عميق.

أكد مات، إنه كان الاعتدال دائمًا يغير مزاجي ويسبب لي الهوس، بشكل ملحوظ، كانت أول حلقة جنون له (في عام 2016) في مارس، لكن في عام 2021، قال كنت أنام بشكل طبيعي، 8 ساعات في الليلة، وكان مزاجي مستقرًا، وحيث كان يحتاج في السابق إلى زيادة جرعة مضادات الذهان 4 أضعاف في ذلك الوقت من العام، فللمرة الأولى كان قادرًا على البقاء على جرعته المعتادة كما أنه لم يصاب بالاكتئاب.

منذ ذلك الحين، تمكن مات ببطء من تقليل عدد أدويته إلى 4 فقط، "وتم تخفيض جميع جرهعات الأدوية.

و قال، الآن أشعر بشعور رائع طوال الوقت، مزاجي مستقرا، يمكنني العمل طوال الأسبوع - قبل عامين أو ثلاثة أعوام لم أكن أتخيل مطلقًا أنني سأكون قادرًا على الحصول على وظيفة - ولدي الطاقة للعمل على موسيقاي.

بكلماته الخاصة، أصبح مات "عضوًا وظيفيًا في المجتمع" - وهو تناقض كبير مع "الضعف الخطير" الذي يعاني منه 83 % من الأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب، وذلك وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية في أمريكا، كان الطبيب النفسي لمات قد خلص سابقًا إلى أن حالته مقاومة للعلاج - وبينما كان يدعم مات من خلال ذلك، قيل إنه فوجئ بالتأثير التحويلي للنظام الغذائي.

هذا لا يتعلق فقط بالأكل الصحي، كما توضح جان، جرب مات "الكثير من الأنظمة الغذائية المختلفة – نظام باليو، الخالي من الجلوتين، خالي من منتجات الألبان، كما يقول، وأدرجته في القائمة، كنا على علم بالأنظمة الغذائية، لكننا لم نكن نعرف أن النظام الكيتونى يمكن أن يعالج الأمراض العقلية.

ظهرت أولى العقاقير الحديثة للأمراض العقلية بعد الحرب العالمية الثانية مع أول مضاد للذهان، الكلوربرومازين، الموصوف لمرض انفصام الشخصية والهوس، ولكن إذا كان التركيز منذ ذلك الحين على الحلول الصيدلانية، فقد كان هناك قلق متزايد بين بعض الباحثين والأطباء من أن الأدوية أثبتت أنها غير مناسبة لحالات مثل الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط - أو كنهج وحيد لمشاكل الصحة العقلية الحادة بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب، يبحث الخبراء بشكل متزايد في دور النظام الغذائي.

أكدت كارمين باريانت، أستاذة الطب النفسي البيولوجي في كينجز كوليدج لندن، أحد الشخصيات الرائدة في المملكة المتحدة في هذا المجال الناشئ للطب النفسي الغذائي، الدور الذي يلعبه الالتهاب في الاكتئاب.

كما يوضح البروفيسور باريانتي: "بمرور الوقت ، يعود الالتهاب إلى الدماغ ويغير وظيفة الخلايا العصبية "الخلايا العصبية".

وأكد، إن هناك أدلة جيدة على حمية البحر الأبيض المتوسط، وعلى وجه الخصوص، النظام الغذائي الغني بالأسماك - على وجه التحديد، زيت السمك، الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات - في المساعدة في علاج الاكتئاب.

في تجربة SMILES الشهيرة في عام 2017 في جامعة ديكين في أستراليا، تمكن ثلث المرضى الذين يعانون من اكتئاب متوسط إلى شديد والذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا معدلًا من التخلص من أدويتهم بعد 12 أسبوعًا فقط.

يقول البروفيسور باريانت: "مع الاكتئاب الخفيف، قد يكون من المفيد تجربة بعض التغييرات في نمط الحياة أولاً"، وهذا يعني ممارسة الرياضة والخروج في اليوم - وزيت السمك، بجرعة لا تقل عن 1 جرام يوميًا، يعمل كجزء من ذلك، في حالة الاكتئاب المعتدل أو الشديد، يمكن أن يساعد زيت السمك مع مضادات الاكتئاب.

قال الدكتور ألبرت دانان، الطبيب النفسي بجامعة تولوز في فرنسا، إن 28 مريضًا في المستشفى يعانون من اضطراب ثنائي القطب أو انفصام في الشخصية أو اكتئاب حاد تم التحكم في حالتهم بشكل سيئ بالأدوية، واتبعوا نظامًا غذائيًا كيتونيًا لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ما يصل إلى ما يقرب من 9 أشهر (لم تكن هناك مجموعة مراقبة من المرضى للمقارنة).

بشكل منفصل، يقوم الدكتور إيان كامبل، الباحث في مركز علوم الدماغ السريري بجامعة إدنبرة، بإجراء تجربة تجريبية مع 25 مريضًا يعانون من الاضطراب ثنائي القطب، بحثًا في تأثير الكيتو على الحالة المزاجية، وعلامات التمثيل الغذائي ومسح الدماغ (كما هو الحال مع جميع هذه الدراسات، يستمر المرضى في تناول أدويتهم).

يتمتع الدكتور كامبل، الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي كزميل لأبحاث الطب النفسي الاستقلابى ، بمنظور فريد حول الكيتو، بعد أن شهد انخفاضًا كبيرًا في أعراضه ثنائية القطب مع النظام الغذائي على مدار السنوات السبع الماضية.