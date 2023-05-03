شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب للإصابة بتشنجات أصابع القدم.. طرق اليوجا لتقليل الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن تكون التمارين نشاطًا مفيدًا يشمل جميع أجزاء جسمك من الرأس إلى أصابع القدم، لكن في بعض الأحيان، قد ينتهي بنا الأمر إلى الإصابة بتشنجات في أصابع القدم ، مما قد يجعل تحريك أصابع القدم مؤلمًا ، قد تلتف أصابع قدميك قليلاً، وإليك سبب تشنجات إصبع القدم وطرق اليوجا لتقليل الألم، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما هي تشنجات اصبع القدم؟

أوضح الدكتور راجو إيزواران ، استشاري جراحة العظام وتنظير المفاصل في نيودلهي بالهند، أنه مثل تقلصات أي مجموعة عضلية ، فإن تقلصات أصابع القدم هي أيضًا تقلص لا إرادي للعضلات في هذه الحالة ،يحدث ألم شديد في القدم وثني ثابت في أصابع القدم عندما تصاب بتشنجات.

أسباب تقلصات أصابع القدم

قال الدكتور إيزواران إن بعض الأدوية مثل مدرات البول يتم تناولها لارتفاع ضغط الدم ، ويمكن أن تؤهب للتشنجات في بعض الأحيان ، قد يؤدي استنفاد المغنيسيوم أثناء الحمل إلى حدوث تقلصات، حتى الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى غالبًا ما يعانون من تقلصات عضلية، وإليك الأسباب الأخرى لتقلصات أصابع القدم:

1. الإصابات

يمكن أن تعاني من تقلصات في أصابع القدم إذا أصبت عضلاتك وأنسجة أخرى في أصابع القدم أو القدمين أو بطة الساق.

2. الجفاف

السبب الأكثر شيوعًا لتقلصات أصابع القدم هو الجفاف، من المحتمل بشكل خاص أن يسبب تقلصات في أصابع القدم عندما تكون العضلات مصابة بالفعل أو عندما يكون حذائك مشدودًا ويؤذي أصابع القدم.

3. ضعف تدفق الدم

يمكنك أن تشعر بالألم عندما لا يكون هناك ما يكفي من تدفق الدم إلى أصابع قدميك ، يمكن أن تؤدي الإصابة بمرض السكري أو الجلوس لفترة طويلة دون تحريك ساقيك على الإطلاق إلى إبطاء تدفق الدم إلى قدميك وأصابعك.

4. خلل التوتر العضلي

عندما تحدث تقلصات عضلية لا إرادية ، فإنها تسبب حركات متكررة أو ملتوية، يمكن أن تسبب إصابات الدماغ أو السكتة الدماغية خلل التوتر العضلي .

يوجا لتشنجات اصبع القدم

يقول الدكتور إيزاران إن أفضل طريقة لعلاج تشنجات أصابع القدم هي حركة العضلات النشطة أثناء التشنجات لذلك ، يمكنك البدء في المشي بسرعة أو ممارسة الجري الخفيف أو تجربة وضعيات اليوجا.

وضعيات اليوجا

• ضع راحة يدك أمامك.

• ارفعي منطقة جذع الفخذين لأعلى واستمري في ذلك لمدة 10 ثوانٍ ثم استرخي.

الوضعية الثانية

• حافظ على رجلك اليمنى مطوية ومدد رجلك اليسرى إلى الأمام.

• مد يديك لأعلى واثني إصبع قدمك للداخل.

• انحن للأمام وحاول أن تلمس جبهتك بالركبة.