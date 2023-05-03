شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش مصاب بالسكر وتعانى من انخفاضه في الدم.. اعرف الأسباب المحتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقلب مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، يمكن للعديد من العوامل أن تغير قراءات نسبة السكر في الدم، والذى قد يتضمن ذلك خياراتك الغذائية ، والجفاف ، وبعض الأدوية .

تعتبر القراءة التي تقل عن 70 مجم / ديسيلتر عادةً من انخفاض نسبة السكر في الدم، والمعروفة أيضًا باسم نقص السكر في الدم، وفقا لموقع " OnlyMyHealth "، يؤثر بشكل رئيسي على مرضى السكري ، وخاصة أولئك الذين يتناولون الأنسولين، ومع ذلك ، مما يفاجئ الجميع ، يمكن أن يحدث انخفاض في نسبة السكر في الدم أيضًا في المرضى غير المصابين بالسكري.

أعراض انخفاض سكر الدم

قبل أن نفهم انخفاض نسبة السكر في الدم لدى غير المصابين بالسكري، دعونا نرى ما قد يواجهه المرء عندما يعاني من انخفاض مستويات السكر في الدم، تشمل أعراض نقص السكر في الدم ما يلي:

التعرق

الخفقان

الهزات أو المصابة بالارتجاف

القلق

الجوع

ارتباك

صعوبة في التركيز

التهيج

الهلوسة

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن المريض المصاب بنقص السكر في الدم المتكرر قد لا تظهر عليه أي أعراض تقريبًا (عدم الوعي بنقص السكر في الدم).

هل يمكن أن يعاني غير مرضى السكر من انخفاض نسبة السكر في الدم؟

نقص السكر في الدم غير السكري غير شائع نسبيًا وهو حالة نادرة ، تتميز بانخفاض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري، هناك العديد من أسباب نقص السكر في الدم غير السكري.

مصدر الطاقة الرئيسي لجسمك هو الجلوكوز، الذي تحصل عليه من طعامك، إذا بقيت بدون طعام لعدة ساعات أو لم تأكل قبل التمرين، فقد تواجه انخفاضًا في مستويات السكر في الدم، العامل الآخر الذي يمكن أن يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم لدى غير المصابين بالسكري هو زيادة إنتاج الأنسولين بعد الوجبة، الأنسولين هو هرمون ينتجه البنكرياس لتنظيم كمية الجلوكوز في مجرى الدم، تسمى هذه العملية أيضًا بنقص سكر الدم التفاعلي.

طرق منع وإدارة وعلاج انخفاض سكر الدم

عندما يتعلق الأمر بمنع وإدارة وعلاج انخفاض نسبة السكر في الدم أو نقص السكر في الدم ، الأمر كله يعتمد على السبب الأساسي، بعض الخطوات التي يمكن للأشخاص اتخاذها هي كما يلي:

احمل وجبة خفيفة من الكربوهيدرات أو قطعة حلوى في حالة ظهور الأعراض

يجب على الأشخاص المعرضين للخطر فحص مستويات السكر في الدم بانتظام ومعرفة كيفية التعرف على الأعراض

لا تمارس الرياضة على معدة فارغة

تحسين النظام الغذائي عند المعاناة من الإسهال أو القيء.

بعبارات بسيطة انخفاض وارتفاع نسبة السكر في الدم، على التوالي، يمكن أن يعاني منه غير مرضى السكر أيضًا من هذه الحالات، يمكن أن تؤدي إليه عدة عوامل تتراوح من النظام الغذائي والأدوية إلى المشاكل الصحية الأساسية.

ومع ذلك ، ليس من المهم فقط تحديد الأعراض ، ولكن من الضروري أيضًا أن تكون مستعدًا للتعامل مع هذه الحالات.