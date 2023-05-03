شكرا لقرائتكم خبر عن داء السكري.. 5 أسباب لتغير مستويات السكر في الدم منها الحرارة الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه يعاني ما يقرب من 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري في السنوات الثلاثين الماضية ، داء السكري هو مجموعة من الحالات الأيضية المزمنة التي تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، ينتج عن عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو مقاومة عمل الأنسولين أو كليهما، وهناك محفزات مفاجئة يمكن أن تؤدي إما إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم أو انخفاضها، وإليك الأشياء التي يمكن أن تجعل مستويات السكر في الدم تتقلب، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

محفزات غير متوقعة تتسبب في تقلب نسبة السكر في الدم

يعد إجراء تغييرات في النظام الغذائي وإدراج التمارين في الروتين اليومي أمرًا بالغ الأهمية في السيطرة على مرض السكري والوقاية منه، لإدارة مرض السكري ، يجب اتباع بعض الإرشادات الغذائية، لا يمكنك تجنب الكربوهيدرات تمامًا من نظامهم الغذائي، لكن يجب أن يكون معظمه على شكل نشاء مثل الذرة والأرز والفاصوليا، وإليك بعض الأشياء التي يمكن أن تجعل مستويات السكر في الدم تتأرجح:

1. الحرارة الشديدة

سواء كانوا يستخدمون الماء الساخن أثناء الاستحمام أو في أحواض المياه الساخنة أو يعانون من حروق الشمس ، يمكن أن تتسبب الحرارة الشديدة في تمدد الأوعية الدموية، إن هذا يجعل الأنسولين يمتص بشكل أسرع ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.

2. السكريات المكررة

يجب تجنب السكريات مثل الجلوكوز والسكروز ومنتجاتها مثل المشروبات الغازية والحلويات ، إلا أثناء المرض الشديد أو نوبات نقص السكر في الدم، إن هذه الأطعمة تحتوي على سكر بسيط ، يسهل امتصاصه ، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.

3. قلة النوم

عندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم ، يؤدي ذلك إلى إجهاد الجسم، ويمكن أن يؤدي الإجهاد إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

4. الجفاف

يمكن أن يؤدي تناول كميات أقل من السوائل إلى ارتفاع السكر في الدم ، حيث يزداد تركيز السكر في الدورة الدمويةا ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة التبول، هذا يعني أنهم سيصابون بمزيد من الجفاف.

5. تخطي الإفطار

يجب أن تبدأ يومك دائمًا بوجبة إفطار صحية، وإذا كنت تعتني بأحد أفراد أسرتك مصابًا بداء السكري ، فتأكد من أنه لا يذهب بدون وجبة الصباح. إذا تخطوا وجبة الإفطار ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة السكر في الدم بعد الغداء والعشاء.

من الأفضل فحص مستويات الجلوكوز في الدم قبل وبعد تناول الأطعمة الجديدة أو الانخراط في أنشطة لمراقبة كيفية استجابة أجسامهم.