شكرا لقرائتكم خبر عن علامات التعرف على التوحد مبكرًا لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوحد هو إعاقة في النمو تؤثر على كيفية تفاعل الطفل مع العالم ، بما في ذلك التواصل الاجتماعي وأنماط السلوك المقيدة والمتكررة، وإليك العلامات الشائعة للتوحد ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

تعرف على العلامات الشائعة للتوحد

من أكثر الشكاوى التي يتم تقديمها بشكل متكرر للقائمين على رعاية الأطفال المصابين بالتوحد التأخير والاختلافات في تطور اللغة، يفضل الأطفال المصابون بالتوحد اللعب الفردي مع عدم المشاركة في اللعب الاجتماعي مع الآخرين، قد يستخدمون أشخاصًا آخرين فقط كأدوات أو مساعدة "ميكانيكية" ، مثل استخدام يد مقدم الرعاية للحصول على شيء يريدونه دون إجراء اتصال بالعين.

تعد الصورة النمطية أو السلوكيات المتكررة مثل رفرفة اليدين أو هز الجسم أو الدوران في دوائر من الخصائص النموذجية للطفل المصاب بالتوحد، يصر على نفس الروتين ويقاوم التغيير، عادة ما يتم ملاحظة اللعب غير النمطي أو المتكرر عند الأطفال المصابين بالتوحد ، مثل فتح وإغلاق الأبواب ، وإضاءة وإطفاء الأنوار مع الانتباه المفرط لأجزاء من الأشياء مثل عجلات سيارة لعبة.

العلامات الحمراء للتوحد التي يجب أن تعرفها لتجنب المضاعفات:

ضعف الاستجابة للاتصال بالاسم عند بلوغه عام واحد

عدم الإشارة إلى الأشياء ببلوغ 14 شهرًا

عدم وجود لعب التظاهر ببلوغ 18 شهرًا

لا توجد كلمة ذات معنى بعمر 18 شهرًا

أنماط الأنشطة الثابتة

قلة التفاعل مع الأصدقاء

لديه أنماط حركية غريبة أو سلوكيات متكررة

المشي على أصابع القدم

تكرار الكلمات والعبارات

الأطفال المصابون بالتوحد

إذا كنت تعتقد أن طفلك مصاب بالتوحد أو تعتقد أنه قد تكون هناك مشكلة في الطريقة التي يلعب بها طفلك أو يتحدث أو يتعلم أو يتصرف ، فاتصل بطبيب الأطفال في أقرب وقت ممكن ، يجب أن يكون هناك تقييم وفحص مناسب من قبل طبيب أطفال وإحالة إلى خبير نمو الأطفال إذا لزم الأمر.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، إجراء فحص خاص بالتوحد لجميع الأطفال في عمر 18 و 24 شهرًا لأن هذه أوقات حرجة بالنسبة التطور الاجتماعي واللغوي المبكر.

إذا كان طفلك مصابًا بالتوحد ، فمن المهم أن يتم تشخيصه في أسرع وقت ممكن، يمكن علاج معظم الأطفال المصابين بالتوحد الخفيف إلى المتوسط ​​بالتدخل فى الوقت المناسب.