شكرا لقرائتكم خبر عن التسمم الغذائي للرضع.. تجنبى إعطاء العسل للأطفال أصغر من 12 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التسمم الغذائى عند الرضع من بعض أنواع الطعام مرضًا خطيرًا يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس وشلل عضلي وحتى الموت، لكنه نادر الحدوث، يصاب الفرد بالمرض عندما يهاجم السم الذي تنتجه البكتيريا ( Clostridium botulinum ) أعصاب الجسم، توجد جراثيم هذه البكتيريا في التربة والغبار وحتى الطعام، لكن بعض الظروف البيئية يمكن أن تجعل هذه الجراثيم تنمو وتنتج سموم البوتولينوم.

يمكن أن تصاب بالتسمم الغذائي بعد تناول الأطعمة الملوثة بسموم البوتولينوم والحقن المفرط لتوكسين البوتولينوم، إذا دخلت جراثيم البكتيريا في الجرح أو في الأمعاء، حيث تنمو وتنتج السم.

كيف يمكنك تجنب الإصابة بالتسمم الغذائي

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن البكتيريا التي تنتج توكسين البوتولينوم تنمو بشكل جيد في ظروف مثل انخفاض الأكسجين أو انعدام الأكسجين (اللاهوائي)، وانخفاض الحموضة، وانخفاض السكر، وانخفاض الملح ونطاق درجة حرارة معينة، لهذه الأسباب، يحذر من تناول الأطعمة المعلبة أو المحفوظة أو المخمرة المطبوخة بشكل غير صحيح في المنزل.

هناك 5 أنواع رئيسية من التسمم الغذائي وفقا لموقع " thehealthsite"، : تسمم الرضع ، تسمم الجرح ، التسمم الغذائي الذي تنتقل عن طريق الغذاء ، التسمم الغذائي علاجي المنشأ ، تسمم الأمعاء عند البالغين.

تسمم الرضع:

يمكن أن يمرض الرضع إذا دخلت جراثيم البكتيريا إلى أمعائهم ونمت وتنتج السم.

تسمم الجروح :

الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ، والذين يعانون من إصابات رضحية ناتجة عن حادث أو عملية جراحية ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتسمم السُّجقِّي للجروح.

التسمم الغذائي المنقول بالغذاء:

على الرغم من أن التسمم الغذائي الذي ينتقل عن طريق الطعام يرتبط بشكل شائع بالأطعمة المنزلية مثل المعلبات أو المحفوظة أو المخمرة بشكل غير صحيح ، إلا أن السم قد يكون موجودًا أيضًا في الأطعمة التي يتم شراؤها من المتجر.

التسمم السُّجقي علاجي المنشأ:

تُستخدم حقن البوتولينوم توكسين أو البوتوكس لعلاج التجاعيد وبعض الحالات الطبية ، مثل الصداع النصفي وفرط التعرق وفرط نشاط المثانة ومشاكل العين، الكثير من حقن البوتوكس يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي علاجي المنشأ.

تسمم الأمعاء عند البالغين:

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية خطيرة تؤثر على الأمعاء معرضون للإصابة بهذا المرض.

التسمم الغذائي عند الرضع: العلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر هم أكثر عرضة للإصابة بالتسمم السُّجقي عند الرضع ، ولكن يمكن أن يؤثر على جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

تشمل العلامات والأعراض المرتبطة بالتسمم السُّجقي عند الرضع الإمساك وسوء التغذية وتدلي الجفون وانخفاض تعبيرات الوجه وضعف البكاء وصعوبة التنفس، قد تتفاقم الأعراض إذا تُركت دون علاج ، مما يؤدي إلى شلل كامل في بعض العضلات.

ليس من الواضح كيف تعرض معظم الأطفال المصابين بالتسمم الغذائي لأنواع البكتيريا التي تنتج السم.

لكن الخبراء يحذرون من أن العسل يمكن أن يحتوي على جراثيم كلوستريديوم بوتولينوم وبالتالي يجب على الآباء تجنب إعطاء العسل أو الأطعمة التي تحتوي على العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا، تم ربط بعض حالات التسمم الغذائي عند الرضع باستهلاك عسل ملوث، يُنصح أيضًا بتجنب تغذية شراب الذرة الفاتح والداكن للأطفال لأن هذا الطعام قد يحتوي على البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

إذا كنت تشك في إصابة طفلك بالتسمم السُّجقِّي للأطفال الرضع ، فاستشر الطبيب على الفور.