شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للبشرة عند الإقلاع عن التدخين؟ نضارة ومنع ظهور التجاعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تعلم بالفعل أن التدخين يكون له تأثيرا كبيرا على جسمك، ومع ذلك قد لا تكون على دراية بكيفية تأثير ذلك على مظهرك وترك بصماته على البشرة .

وفقا لموقع " timesofindia"، على مر السنين ، ستتحول أسنانك إلى اللون الأصفر ، وتتلطخ أصابعك وأظافرك ، وقد تفقد شعرك، ولكن ربما تكون الطريقة الأكثر وضوحًا التي يؤثر بها التدخين على المظهر هي تأثيره على بشرتك، من الشيخوخة المبكرة والتجاعيد إلى تغير اللون، يمكن أن يؤثر التدخين بشكل كبير على بشرتك ومظهرك.

ولكن لحسن الحظ يمكن للإقلاع عن التدخين أن يحسن بشرتك بعدة طرق، بمجرد أن تتوقف، يمكن أن تبدأ بشرتك طريقها نحو التعافي، إذن، ما هي أنواع الاختلافات التي تتوقع أن تراها في بشرتك قبل وبعد الإقلاع عن التدخين؟

ماذا يفعل التدخين لبشرتك؟

إلى جانب التأثير على أعضائك الداخلية، مثل القلب والرئتين، فإن التدخين له تأثير كبير على مظهرك الخارجي، ويمكن أن يتضح الارتباط بين التدخين وتلف الجلد مع تغير مظهرك.

يلعب التدخين دورًا كبيرًا في جعلك تبدو كبيرًا في السن قبل وقتك، نظرًا لأنه يؤثر على الدورة الدموية، فإن التدخين يجعل الأوعية الدموية تصبح أكثر ضيقًا ، مما يقلل من إمداد الجلد بالأكسجين والمواد المغذية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن إنتاج الجسم للكولاجين والإيلاستين، وهما نوعان من البروتينات التي تحافظ على بشرتك متينة ومرنة ، ينخفض ​​بشكل كبير عن طريق التدخين.

كل هذا يمكن أن يؤدي إلى علامات كلاسيكية للتدخين على وجه الشخص ، مثل التجاعيد البارزة حول الفم وأقدام الغراب حول العينين ، بالإضافة إلى ترهل الجلد حول الرقبة. يمكن أن يؤدي مزيج من الأكسجين المنخفض وآلاف المواد الكيميائية الموجودة في السجائر أيضًا إلى ظهور بقع الشيخوخة وتغير لون الجلد ، مما يجعلك تبدو شاحبًا.

بالإضافة إلى التسبب في ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة ، يمكن للتدخين أن يلطخ بشرتك (خاصة حول أصابعك) ويجعل الحالات الموجودة مسبقًا ، مثل الصدفية وحب الشباب ، أسوأ بكثير.

فوائد الإقلاع عن التدخين لبشرتك

على الرغم من تأثير التدخين على بشرتك، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد بشرتك على التعافي وتحسين مظهرك العام، فيما يلي بعض الفوائد الجلدية للإقلاع عن التدخين:

تباطؤ عملية الشيخوخة

في حين أن التجاعيد التي ظهرت قد لا تختفي تمامًا ، ستلاحظ تحسنًا في الجلد السيئ بعد الإقلاع عن التدخين بعد فترة قصيرة من الوقت، في الواقع ، ستبدأ بشرتك في التحسن بعد أيام قليلة حيث يجدد الكولاجين والإيلاستين نفسيهما، يجب أن يمنحك هذا دفعة تحفيزية بينما تقاتل الرغبة الشديدة في رحلة الإقلاع عن التدخين.

زيادة معدل دوران خلايا الجلد

عندما يبدأ جلدك في إصلاح نفسه، سيزداد معدل دوران خلايا الجلد، يحدث هذا بسبب زيادة تدفق الدم إلى بشرتك بعد الإقلاع عن التدخين، تساعد زيادة معدل دوران خلايا الجلد في تقليل ظهور التجاعيد وتحسين قدرة بشرتك على التئام الجروح مثل ندبات حب الشباب.

منع المزيد من الضرر

الطريقة الأخيرة التي يحسن بها التدخين بشرتك هي تقليل فرص الإصابة بأمراض جلدية خطيرة ومنع المزيد من الضرر، يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر تأثر بشرتك بما يلي:

سرطان الجلد

صدفية

حب الشباب

التهاب الأوعية الدموية

توسع الشعريات

تحسن الجلد بعد الإقلاع عن التدخين

بالنسبة للعديد من الأشخاص ، فإن أحد أكبر الدوافع للإقلاع عن التدخين هو تحسين مظهرهم، عندما تترك آخر سيجارة ، يمكنك أن تتوقع أن يتعافى جلدك ، على الرغم من أن بعض الضرر سيكون دائمًا.

إذا أقلعت عن التدخين اليوم ، فإن الضرر الذي يسببه التدخين يتوقف اليوم ، وببطء يمكن لبشرتك وجسمك البدأ في إصلاح أنفسهم.