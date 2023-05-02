العين الوردية أهم أعراض السلالة الجديدة من أوميكرون

بيروت - نادين محمد - مع ارتفاع حالات أوميكرون على مستوى العالم ، لاحظ خبراء الصحة والباحثون أن هناك العديد من الأعراض الجديدة، مقارنة بالمتغيرات السابقة للوباء، فمع كل متغير جديد لـ Covid-19 تأتي أحد الأعراض الجديدة أو الأخرى من فقدان حاسة الشم والتذوق إلى آلام العضلات والسعال والبرد إلى مشاكل التنفس، إلا أنه مع تطور عدوى فيروس كورونا ، استمرت أعراضه في التغير.

العين الوردية أهم أعراض السلالة الجديدة من اوميكرون

وفقًا لأحدث التقارير، أشار الأطباء إلى أن البديل الجديد لـ Omicron XBB.1.16 قد يسبب العين الوردية أو التهاب الملتحمة وهي عيون حمراء وحكة، خاصة عند الرضع والأطفال الصغار.

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تعد العين الوردية هي حالة معدية تصيب الملتحمة، وهي الطبقة الشفافة الرقيقة التي تغطي الجزء الأبيض من العين والسطح الداخلي للجفون. يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية (التهاب الملتحمة الغدي) ، أو بسبب ردود الفعل التحسسية. لذلك، من أجل ضمان صحة عينك ، من الأفضل أن تكوني على دراية بأي من العلامات التالية التي قد تكون مرتبطة بـ أوميكرون ، واستشارة طبيبك أو طبيب العيون لتلقي العلاج.

أعراض العين الوردية

عادة ما تكون عدوى العين مصحوبة باحمرار وشعور بالحكة في عينيك.

- التهاب وتقشر الجفن.

- جفاف العيون لأن القنوات الدمعية غير قادرة على توفير ما يكفي من التزليق لعينيك ، مما يسبب احمرارًا وتهيجًا.

- التهاب القرنية بسبب عدوى فطرية أو بكتيرية.

- حبوب حمراء مؤلمة بالقرب من حافة الجفن تشبه الدمل أو البثور.

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يمكن أن تنتشر العدوى من شخص لآخر من خلال ملامسة الأسطح الملوثة ، مثل المناشف ومقابض الأبواب وقطرات العين. يمكن أن تؤثر هذه العدوى على أي فئة عمرية.

أهم اعراض السلالة الجديدة من اوميكرون ونصائح لمنع الإصابة:

- تأكدي من غسل يديك جيدًا وبشكل متكرر ، خاصة بعد لمس الوجه أو ملامسة شخص مصاب بالتهاب في العين. استخدمي الصابون والماء الدافئ وجففي يديك بمنشفة نظيفة.

- حاولي تجنب لمس العينين باليدين قدر الإمكان. للتأكد من أن لمس العين لا يسبب أي مضاعفات ، لذا يجب على المرء أن يغسل يديه بانتظام ويحافظ على نظافتهما.

- استخدمي منشفة نظيفة لتجفيف الوجه واليدين ، وتجنبي مشاركة المناشف مع الآخرين.

ما رأيك في معرفة المزيد عن أعراض أوميكرون عند الاطفال

- لا تشاركي الأغراض الشخصية مثل الوسائد أو أغطية الأسرة أو قطرات العين أو المكياج مع الآخرين.

- تجنبي الاتصال الوثيق مع الأفراد المصابين بالتهاب الملتحمة حتى يتعافوا تمامًا.

- ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من الغبار والمهيجات الأخرى التي يمكن أن تسبب التهاب الملتحمة. ينصح باستخدام النظارات الداكنة لتجنب الحساسية للضوء.

- يمكنك تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب وأسطح العمل وتركيبات الحمام.

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- يجب تجنب استخدام العدسات اللاصقة حتى يتم إزالة العدوى تمامًا.

- إذا ظهرت أعراض التهاب الملتحمة، فمن الأفضل التماس العناية الطبية على الفور. قد يصف الطبيب المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفيروسات وقد يوصي بأن يبقى الشخص المصاب في المنزل من العمل أو المدرسة حتى يتم التخلص من العدوى.

- يوصى بشدة بزيارة الطبيب في أقرب وقت لبدء العلاج واستخدام الأدوية كما هو موصى به بجد.

- ومع ذلك، فإن الأشكال الرئيسية لعلاج هذا المرض تشمل استخدام قطرات العين وإراحة العين عن طريق الحد من وقت الشاشة أيضا، من الأفضل أن يراقب الشخص المصاب رؤية كل عين على حدة كل صباح للكشف عن إصابة القرنية المبكرة.

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- مع استمرار حالات Covid-19 في الارتفاع ، من الأفضل أن تكوني آمنًه واتخاذ الاحتياطات الصحيحة لحماية نفسك من فيروس كورونا وأوميكرون وأعراضه.

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المصدر: موقع هيلث