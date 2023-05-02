شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقدار البروتين الذى يحتاجه جسمك.. ركز على المكسرات والألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان لنمو الأنسجة وإصلاحها وصيانتها، توجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات والحبوب، من الضروري تناول كمية كافية من البروتين يوميًا لدعم صحة الجسم.

لماذا البروتين مهم؟

وفقًا لموقع "thehealthsite"، يتكون البروتين من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية لجسم الإنسان، تستخدم هذه الأحماض الأمينية لبناء وإصلاح العضلات والعظام والجلد والأنسجة الأخرى، كما أنها تُستخدم في تكوين الإنزيمات والهرمونات والجزيئات الأخرى الضرورية لعمل الجسم بشكل سليم.

يعد البروتين أيضًا مصدرًا مهمًا للطاقة للجسم، عندما لا تتوفر الكربوهيدرات والدهون، يستخدم الجسم البروتين كمصدر للطاقة، ومع ذلك، فهذه ليست عملية فعالة ويمكن أن تؤدي إلى انهيار العضلات إذا كان تناول البروتين غير كافٍ.

البروتين مهم أيضًا للتحكم في الوزن، فهو يساعد على زيادة الشعور بالامتلاء والشبع، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام ويعزز فقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك، للبروتين تأثير حراري مرتفع ، مما يعني أن الجسم يحرق سعرات حرارية أكثر أثناء هضم البروتين أكثر مما يحرقه عند هضم الكربوهيدرات أو الدهون.

أطعمة بروتينية لا غنى عنها 1. اللحوم الخالية من الدهون

اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي واللحم البقري تعتبر مصادر ممتازة للبروتين عالي الجودة، كما أنها منخفضة الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعلها مثالية للتحكم في الوزن.

2. السمك

تعتبر الأسماك مصدرًا غنيًا للبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر مهمة لصحة القلب، الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل غنية بشكل خاص بأوميجا 3.

3 البيض

البيض مصدر متنوع للبروتين وبأسعار معقولة، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة أخرى مثل فيتامين د والكولين.

4. الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي غنية بالبروتين والكالسيوم، وهو أمر مهم لصحة العظام.

5. البقوليات

تعتبر البقوليات مثل الفول والعدس والحمص مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، كما أنها غنية بالألياف والعناصر الغذائية الهامة الأخرى مثل الحديد والمغنيسيوم.

6. المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور مثل اللوز والفول السوداني وبذور الشيا مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي والدهون الصحية، كما أنها غنية بالألياف والعناصر الغذائية الهامة الأخرى مثل فيتامين هـ والمغنيسيوم.

مقدار البروتين الذي تحتاجه؟

تعتمد كمية البروتين التي تحتاجها على عدة عوامل ، بما في ذلك عمرك وجنسك ووزنك ومستوى نشاطك. بشكل عام ، يجب أن يهدف البالغون إلى الحصول على 0.8 جرام على الأقل من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، ومع ذلك ، قد يحتاج الرياضيون والأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا مكثفًا إلى المزيد.

من المهم أيضًا توزيع كمية البروتين التي تتناولها على مدار اليوم ، بدلاً من تناولها كلها في وجبة واحدة، يمكن أن يساعد ذلك في تعظيم تخليق البروتين العضلي وتحسين تكوين الجسم، يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في عمل جسم الإنسان، يعد استهلاك كمية كافية من البروتين يوميًا أمرًا مهمًا للحفاظ على كتلة العضلات ودعم إدارة الوزن وتعزيز الصحة العامة.

من خلال دمج اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات والمكسرات في نظامك الغذائي، يمكنك التأكد من حصولك على ما يكفي من البروتين لدعم احتياجات جسمك.