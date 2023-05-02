شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات منزلية طبيعية للتخلص من الجير في الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على نظافة الفم أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة أسناننا ولثتنا، ولكن على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا، فإننا في بعض الأحيان نطور تراكم الجير على أسناننا.

الجير، هو مادة صلبة ذات لون بني مائل للصفرة تتشكل على الأسنان عندما تتراكم البلاك وتتصلب، يمكن أن يسبب تراكم الجير مجموعة من مشاكل الأسنان، بما في ذلك أمراض اللثة وتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

في حين أن التنظيف الاحترافي هو أفضل طريقة لإزالة الجير، إلا أن هناك بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكن أن تساعد في منع تراكم الجير وتقليله وفقا لموقع " healthline".

علاجات منزلية طبيعية للتخلص من الجير في الأسنان 1. صودا الخبز

صودا الخبز مادة كاشطة طبيعية يمكن أن تساعد في إزالة تراكم الجير، كما أن له خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد في تقليل عدد البكتيريا الضارة في الفم، لاستخدام صودا الخبز لإزالة الجير، اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كمية كافية من الماء لتشكيل عجينة، ضع المعجون على فرشاة أسنانك واغسل أسنانك لمدة دقيقتين، اشطف فمك بالماء وكرر ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع.

2. زيت جوز الهند

يعتبر سحب زيت جوز الهند ممارسة قديمة تتضمن حشو زيت جوز الهند في فمك لعدة دقائق، يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقليل عدد البكتيريا الضارة في الفم، لاستخدام زيت جوز الهند لإزالة الجير ، استخدم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك لمدة 15-20 دقيقة للمضمضة ثم اشطف فمك بالماء، كرر مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوع.

3. بيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين هو عامل تبييض طبيعي يمكن أن يساعد أيضًا في إزالة تراكم الجير، له خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد في تقليل عدد البكتيريا الضارة في الفم، لاستخدام بيروكسيد الهيدروجين لإزالة الجير، اخلط كميات متساوية من بيروكسيد الهيدروجين والماء، اغسل المزيج في فمك لمدة دقيقة ثم ابصقه واشطف فمك بالماء، كرر مرة أو مرتين في الأسبوع.

4. المضمضة بالمياه المالحة

المضمضة بالمياه المالحة طريقة بسيطة وفعالة لتقليل تراكم الجير، يمكن أن يساعد في إزالة البكتيريا من الفم وتعزيز التئام اللثة، لاستخدام شطف الماء المالح لإزالة الجير، اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، اغسل المزيج في فمك لمدة دقيقة ثم ابصقه واشطف فمك بالماء. كرر مرة أو مرتين في اليوم.

5. قشور البرتقال

تحتوي قشور البرتقال على فيتامين سي والكالسيوم ، مما يساعد في تقليل تراكم الجير، لاستخدام قشر البرتقال لإزالة الجير ، افرك الجزء الداخلي من قشر البرتقال على أسنانك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، اشطف فمك بالماء وكرر العملية مرة واحدة في اليوم.

6. التفاح

التفاح غني بالألياف ويمكن أن يساعد في إزالة جزيئات الطعام والبكتيريا من الفم. يمكن أن يساعد مضغ تفاحة بعد الأكل في تقليل تراكم الجير، يمكن أن يساعد تناول التفاح بانتظام في تعزيز صحة الفم بشكل عام.