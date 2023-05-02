شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تجنبها للحفاظ على التوازن الهرموني في الصيف.. أبرزها الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوازن الهرموني الصحي مهم للحفاظ على الأداء الصحي للجسم لأنها تعمل أيضًا كرسل كيميائي في أجسامنا، يمكن أن تؤدي الاختلالات الكبيرة في الهرمونات إلى حدوث مشكلات مثل متلازمة تكيس المبايض ، وقصور الغدة الدرقية ، وفرط نشاط الغدة الدرقية ، على سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن يكون لعاداتنا الغذائية تأثير ضار على أجسامنا مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض مثل زيادة الوزن غير المرغوب فيه أو مشاكل الجلد أو حتى تقلبات المزاج، يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى حدوث اختلالات في التوازن ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالتنا الهرمونية خاصة في فصل الصيف، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على التوازن الهرموني في الصيف1. فول الصويا

يحتوي فول الصويا على مادة نشطة بيولوجيًا سائدة تسمى فيتويستروجين والتي تعمل بشكل مشابه للإستروجين في أجسامنا، ونتيجة لذلك ، يمكن أن تتعطل دورة الإباضة لديك مما قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى في صحتك الإنجابية ، عادة ما توصف منتجات الصويا التي تشمل حليب الصويا وصلصة الصويا بأنها صحية ، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الخلل الهرموني في جسمك.

2. الألبان

من المعروف أن منتجات الألبان تسبب اختلال التوازن الهرموني، يؤدي الحليب ومنتجاته إلى التهاب في الجهاز الهضمي وعبث بالهرمونات، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للحليب إلى رفع مستويات الدهون الثلاثية ويمكن أن يكون أيضًا عاملاً رئيسيًا في الإصابة بمرض السكري ، من الأفضل التخلص من جميع منتجات الألبان من أرفف مطبخك إذا كنت تعانين من مشاكل هرمونية.

3. الحبوب المكررة

يوصى باستبعاد الحبوب المكررة في نظامك الغذائي لأنها يمكن أن تسبب ارتفاعًا في مستويات الجلوكوز في الدم ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين ومقاومة الأنسولين في النهاية.

4. السكر أو محليات صناعية

يمكن أن تسبب المحليات الصناعية فوضى في التوازن الهرموني لأنها تؤثر على البكتيريا داخل أمعائك وتزيد من شهيتك، يمكن أن يسبب السكر أيضًا اختلالًا في الهرمونات، يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة السكرية المفرطة مثل البسكويت والكعك والدونات والشوكولاتة .

5. الكافيين

يمكن أن يؤدي الاستهلاك العالي لمنتجات الكافيين مثل القهوة والشاي إلى تعطيل دورة نومك ويمكن أن يتسبب أيضًا في اختلال التوازن الهرموني، يدعو الصيف إلى القهوة الباردة إلى جانب الآيس كريم، تؤدي زيادة استهلاك الكافيين إلى زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم ، وهو هرمون التوتر ، يجعل جسمك ينتقل إلى حالة تأهب قصوى ، فمن الأفضل الابتعاد عن الكافيين إذا كانت هرموناتك غير متوازنة.