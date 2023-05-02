شكرا لقرائتكم خبر عن إليك 3 نصائح منها ممارسة التمارين البدنية لتحسين الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد الذاكرة القوية على صحة وحيوية دماغك، سواء كنت طالبًا يدرس للامتحانات النهائية، أو محترفًا عاملاً مهتمًا ببذل كل ما في وسعك للبقاء حادًا عقليًا، أو كبير السن يتطلع إلى الحفاظ على الذاكرة وتعزيزها مع تقدمك في العمر، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتحسين ذاكرتك و الأداء العقلي، وفقًا لما نشره موقع helpguide

ويمتلك الدماغ البشري قدرة مذهلة على التكيف والتغيير - حتى في سن الشيخوخة، تعرف هذه القدرة بالمرونة العصبية ومع التحفيز الصحيح، يمكن لعقلك تشكيل مسارات عصبية جديدة، وتغيير الاتصالات الموجودة، والتكيف والتفاعل بطرق دائمة التغير، ويمكنك تسخير القوة الطبيعية للمرونة العصبية لزيادة قدراتك المعرفية، وتعزيز قدرتك على تعلم معلومات جديدة، وتحسين ذاكرتك في أي عمر.

1 - امنح عقلك تمرينًا

بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى سن الرشد ، يكون عقلك قد طور ملايين المسارات العصبية التي تساعدك على معالجة المعلومات واسترجاعها بسرعة وحل المشكلات المألوفة وتنفيذ المهام المعتادة بأقل جهد عقلي، ولكن إذا التزمت دائمًا بهذه المسارات البالية ، فأنت لا تمنح عقلك التحفيز الذي يحتاجه لمواصلة النمو والتطور. عليك أن تغير الأمور من وقت لآخر.

هناك عدد لا يحصى من تطبيقات تدريب الدماغ والبرامج عبر الإنترنت التي تعد بتعزيز الذاكرة ومهارات حل المشكلات والانتباه وحتى معدل الذكاء من خلال الممارسة اليومية.

2 - لا تفوت التمارين البدنية

تساعد التمارين البدنية عقلك على البقاء حادًا، فهو يزيد من وصول الأكسجين إلى عقلك ويقلل من مخاطر الاضطرابات التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة ، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

3 - احصل على نوم كاف

هناك فرق كبير بين مقدار النوم الذي يمكنك الحصول عليه والمقدار الذي تحتاجه لتعمل في أفضل حالاتك. الحقيقة هي أن أكثر من 95٪ من البالغين يحتاجون ما بين 7.5 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة لتجنب الحرمان من النوم. حتى التبسيط لساعات قليلة يحدث فرقًا.