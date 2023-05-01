شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لحماية بشرتك من حروق الشمس في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حروق الشمس هي مشكلة جلدية شائعة تحدث عندما يتعرض الجلد للإشعاع فوق البنفسجي المفرط من الشمس، يمكن أن يكون مؤلمًا ويمكن أن يسبب احمرارًا وتقشرًا للجلد، في الحالات الشديدة ، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بسرطان الجلد، في حين أن التعرض لأشعة الشمس مهم لصحة الجسم والعقل ، يجب أن تعرف كيفية تجنب حروق الشمس ، وإليك نصائح الوقاية وفقا لما نشره موقع " healthshots".

5 نصائح للوقاية من حروق الشمس1. كريم الوقاية من الشمس

من أهم الطرق لتجنب حروق الشمس استخدام كريم الوقاية من الشمس ، اختر واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 ، وقم بتطبيقه بسخاء على جميع المناطق المكشوفة من الجلد، لا تنس إعادة تطبيقه بعد كل ساعتين .

2. تجنب التعرض لأشعة الشمس

من المهم أيضًا تجنب الشمس خلال ساعات الذروة ، عادةً ما بين الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً، إذا كان لا بد من التواجد في الخارج خلال هذه الساعات ، فحاول البحث عن الظل تحت مظلة أو شجرة .

3. ارتداء الملابس المناسبة

يمكن أن يساعد ارتداء الملابس الواقية أيضًا في منع حروق الشمس، يشمل ذلك القمصان ذات الأكمام الطويلة والسراويل والقبعات ذات الحواف العريضة لتظليل الوجه والرقبة والأذنين، اختر قطع الملابس التي تم تصنيفها بواسطة UPF (عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية) ، والتي تشير إلى مقدار الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تخترق النسيج.

4. ترطيب الجسم

عامل مهم آخر في تجنب حروق الشمس هو الترطيب، عندما يصاب الجسم بالجفاف ، يمكن أن يصبح الجلد أكثر عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس، اشرب الكثير من الماء طوال اليوم ، خاصةً عند قضاء الوقت في الهواء الطلق.

5. ارتداء قبعة

إذا كان الخروج من المنزل ضروريًا ، فتأكد من ارتداء قبعة تحمي وجهك وفروة رأسك من التلف المحتمل، بالإضافة إلى ذلك ، ارتدِ نظارة شمسية لحماية عينيك من أشعة الشمس.

نصائح لعلاج حروق الشمس

بالنسبة لأولئك الذين عانوا بالفعل من حروق الشمس ، هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتخفيف من الأعراض وتعزيز الشفاء مثل:

-ضع ضغطًا باردًا على المنطقة المصابة، هذا يمكن أن يساعد في تقليل الاحمرار والالتهاب.

-يمكن أن يكون جل الصبار مهدئًا أيضًا وقد يساعد في تسريع عملية الشفاء.

-يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف الألم المصاحب لحروق الشمس.

-من المهم أيضًا تجنب المزيد من التعرض لأشعة الشمس حتى يلتئم الجلد تمامًا.

في الحالات الشديدة من حروق الشمس ، قد يصف طبيب الأمراض الجلدية الأدوية الموضعية أو الفموية للمساعدة في تخفيف الأعراض وتعزيز الشفاء، قد يوصون أيضًا بإجراء فحوصات جلدية منتظمة لرصد أي علامات لسرطان الجلد.