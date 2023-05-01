بيروت - نادين محمد - كثيرة هي أعراض التهاب الجروح التي يجب الانتباه إليها إليك العلامات والأعراض الثمانية لعدوى الجرح والتي تؤدي إلى دخول البكتيريا إلى الجسم والبدء في التكاثرفقد يتيح التعرف على العلامات الأولى لعدوى الجرح لأخصائيي الرعاية الصحية التدخل في اسريعا لأيجاد العلاج المناسب. فيما يلي بعض أعراض التهاب الجروح والأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بعدوى الجرح:

1.أعراض التهاب الجروح .. الحمى

بعد الجراحة ، من الشائع أن يصاب المرضى بحمى ، فقد يشير ذلك إلى احتمال إصابة الجرح بالعدوى وقد يعاني المرضى الذين يعانون من الحمى أيضًا من الصداع وانخفاض الشهية.

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2. الشعور بالضيق

في بعض الأحيان ، قد يشعر المرضى الذين يتعافون من الجراحة ويصابون بالعدوى بالتحسن لفترة من الوقت ثم يشعرون فجأة بتدهور الحالة والشعور بالضيق و زيادة الألم في الجرح .

على الرغم من أن المرضى قد يحتاجون إلى مسكنات للألم في البداية ، إلا أنهم يجب أن يكونوا قادرين على تقليل استخدام الأدوية والتوقف عنها في النهاية بمرور الوقت.

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إذا كان المريض يعاني من ألم مستمر أو متزايد ، فقد يكون ذلك من أعراض التهاب الجرح، يمكن أن يساعد سؤال المريض عن مستوى الألم بشكل دوري و استخدامه لأدوية مسكنات الألم في تحديد سبب العدوى الأساسية.

3. إفرازات صفراء

عادة ، يتم تصريف الشقوق أو الجروح بشكل واضح أو يكون لها إفرازات صفراء قليلاً يمكن التحكم في تصريف الجرح عن طريق الضمادات، ويجب الانتباه إلى انه في حالة وجود صديد أو رائحة نفاذة أو كريهة ، فقد يشير ذلك إلى وجود عدوى.

4. احمرار حول الجرح

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في البداية ، تظهر الجروح حمراء قليلاً ، ولكن يقل هذا الاحمرار تدريجياً خلال 5-7 أيام، أما في حالة الاحمرار العميق حول الجرح والذي يستمر في التفاقم فيعد ذلك علامة على إصابة الجرح بالعدوى.

5. تورم المنطقة المصابة

مثل الاحمرار ، يكون التورم أمرًا طبيعيًا في المراحل الأولى من التئام الجروح. ومع ذلك ، يجب أن يتناقص التورم باستمرار. يمكن أن يكون التورم المستمر علامة أخرى على وجود عدوى أو مضاعفات أخرى.

6. دفأ الجلد المحيط بالجروح

على الرغم من أنه قد يكون من الطبيعي أن يشعر الجلد المحيط بالجرح بالدفء إلى حد ما ، فقد يشير ذلك إلى أن الجسم مصابا بالعدوى.، فقد يولد الجهاز المناعي مزيدًا من الحرارة عن طريق إرسال الخلايا الليمفاوية لإنتاج أجسام مضادة.

7. أعراض التهاب الجروح و فقدان الوظيفة والحركة

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على الرغم من أن الجراحة والإصابات يمكن أن تسبب أحيانًا صعوبة في الحركة ، فإن معظم الجروح لا تصيب الأعصاب أو الأربطة أو الأوتار أو العظام أو المفاصل الكامنة. قد يكون من الشائع الشعور بالحرقان أو التنميل أو الوخز حول الجرح عندما يحاول المريض التحرك ، لكن يجب أن يكون قادرًا على تحريك المنطقة المصابة دون قدر كبير من الصعوبة أو الألم.

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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المصدر: موقعwoundsource