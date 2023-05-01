بيروت - نادين محمد - قد يحتاج المرضى المصابون بأمراض الخلايا المنجلية أو السرطان إلى عمليات نقل الدم طوال فترة علاجهم ، ونظرًا لأن الدم لا يمكن تصنيعه، فإن هؤلاء المرضى يعتمدون على المتبرعين بالدم في حياتهم.

ولكن ما هي فوائد التبرع بالدم ؟ فربما تفكرين في التبرع بالدم ولكنك غير متأكدة من تأثير ذلك على جسمك. إليك أبرز فوائد التبرع بالدم

1. يمكن أن يكشف التبرع بالدم عن مشاكل صحية محتملة

الصورة من موقع freepik

في حين أن الأمر لا يماثل رحلة إلى الطبيب ، فإن التبرع بالدم يمكن أن يكون طريقة أخرى لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يقوم شخص ما بفحص نبضك وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والهيموجلوبين .

2. التبرع بالدم يمكن أن يقلل من مخزون الحديد الضارة

يعاني واحد من كل مائتي شخص في الولايات المتحدة من حالة تسمى داء ترسب الأصبغة الدموية ومعظمهم لا يعرفون ذلك ، وفقًا لباتينود يعد داء ترسب الأصبغة الدموية هو مرض يسبب زيادة في الحديد .

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن التخلص من خلايا الدم الحمراء عن طريق التبرع بالدم هو العلاج المفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الحديد في دمائهم.

3. فوائد التبرع بالدم وخطر إصابتك النوبات القلبية

الصورة من موقع adopestock

قد تندهشين عندما تكتشفين أنه قد يكون للتبرع بالدم فوائد صحية للقلب . أظهرت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن التبرع بالدم مرة واحدة على الأقل سنويًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 88 بالمائة .

فقد تتسبب المستويات العالية من الحديد في الدم في تقيد الأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ما رأيك في معرفة المزيد عن فوائد التبرع بالدم

4. التبرع بالدم قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

تدعم الأبحاث انخفاض خطر الإصابة بالسرطان للمتبرعين بالدم المصابين بأمراض مختلفة ، أحدها هو داء ترسب الأصبغة الدموية.

5. فوائد التبرع بالدم وصحة الكبد والكلى

الصورة من موقع adopestock

تعد من فوائد التبرع بالدم تخفيف بعض مخزون الحديد وتجنب المشاكل الإضافية في الكبد والكلى

6. التبرع بالدم يمكن أن يساعد حالتك العقلية

في حين أن هناك العديد من الفوائد الجسدية للتبرع بالدم ، يمكن القول إن أقوى فائدة صحية تكمن لصحتك النفسية فإن الخروج من بيئتك لفعل شيء جيد لشخص آخر هو تحفيز بأفضل طريقة.

يعد العمل التطوعي آثار إيجابية لمنحك السعادة .

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المصدر : موقع .rasmussen.edu