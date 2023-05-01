بيروت - نادين محمد - يعد الكولاجين هو أحد أهم البروتينات التي ينتجها الجسم ويعد هو المسئول الأول عن إعطاء البنية والمرونة والصلابة لجسمك. وقد تعزز الأطعمة الغنية بالكولاجين إنتاج الجسم الطبيعي له عن طريق تحفيز خلايا الجلد التي تصنع الكولاجين.

يمكن للأطعمة الغنية بالكولاجين أن تصنع العجائب ليس فقط لبشرتك وشعرك ولكن أيضًا لعضلاتك ومفاصلك. ولكن ، قبل البدء في اتباع نظام غذائي للكولاجين ، أو تناول مكملات الكولاجين فأنت بحاجة إلى معرفة ما يمكن أن يفعله الكولاجين المعزز لجسمك ، إليك اين يوجد الكولاجين في الطعام؟ وأهم الأطعمة التي يجب تناولها لزيادة تناول الكولاجين.

اين يوجد الكولاجين في الطعام؟

يمكنك اتباع حمية الكولاجين بعدة طرق فيمكنك تناول مكمل غذائي من الكولاجين أو دمج الأطعمة الغنية بالكولاجين والأطعمة التي تساعدك على إنتاج المزيد من الكولاجين في جسمك ، في نظامك الغذائي.

1. اللحوم

الصورة من موقع AdobeStock

يعد لحم البقر هو أحد أفضل مصادر الأحماض الأمينية ، وهو مصدرًا طبيعيًا للكولاجين ويستخدم على نطاق واسع في صنع مكملات الكولاجين.

2. جلد الأسماك

إذا كنت لازالت تتسألين أين يوجد الكولاجين في الطعام؟ فيعد جلد الأسماك غني بالكولاجين. بصرف النظر عن ذلك ، تعد الأسماك مصدرًا كبيرًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تعزز صحة الجلد.

3. الدجاج

إذا كنت من محبي اللحوم الخالية من الدهون فأنت ستستمتع بتناول الدجاج ، فهو زود جسمك بالعديد من المكونات التي يحتاجها لإنتاج الكولاجين ،وتعد أفضل طبق يمكن تحضيره من الدجاج هو تحضير طبق من مرقة الدجاج لزيادة الكولاجين.

ويعد البيض طريقة صحية للغاية لدمج البروتينات الصحية في نظامك الغذائي لأنها تحتوي على الأحماض الأمينية التي تصنع الكولاجين.

الصورة من موقع AdobeStock

4. مرق العظام

يُصنع مرق العظام عن طريق غلي العظام والأنسجة الضامة من لحم البقر أ أو الدجاج لفترة طويلة. تساعد عملية الطهي البطيئة على سحب الكولاجين إلى المرق.

تشير الدراسات إلى أنه في حين أن مرق العظام يحتوي على بعض الأحماض الأمينية الأساسية للكولاجين ، فقد لا يكون مصدرًا ثابتًا بدرجة كافية عند مقارنته بالمكملات الأخرى.

ما رأيك في معرفة المزيد عن عصير طبيعي بديل لمكملات الكولاجين

5. الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي

الصورة من موقع AdobeStock

لا يستطيع جسمك إنتاج فيتامين سي بشكل طبيعي ، لذلك من المهم دمج الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي في نظامك الغذائي. وذلك لأن جسمك يستخدم فيتامين سي لصنع الكولاجين الخاص به. إذا لم يكن لديك ما يكفي منه ، فلن تظهر لك علامات الشيخوخة بشكل أسرع فحسب ، بل ستعرض نفسك أيضًا لمشاكل صحية خطيرة.

يعد الفلفل الأحمر والأخضر والحمضيات والتوت والكشمش الأسود والبروكلي وبراعم بروكسل والبطاطس من المصادر الرائعة لهذه المغذيات الرئيسية.

6. الأطعمة الغنية بالزنك

يلعب الزنك دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام. يرتبط دور الزنك هذا أيضًا بالدور الذي يلعبه في تكوين الكولاجين في الجسم. أظهرت الدراسات أن الزنك يزيد من أداء الخلايا المسؤولة عن إنتاج الكولاجين في أنسجة العظام.

تعتبر اللحوم والمحار والحمص والمكسرات والحبوب المدعمة والخبز ومنتجات الألبان مصادر جيدة للزنك.

7. الأطعمة الغنية بالنحاس

الصورة من موقع AdobeStock

تحتاجين إلى زيادة تناول النحاس لزيادة إنتاج الكولاجين لأنه يلعب دورًا حيويًا في تطوير الأنسجة الضامة وتجديدها. وتعد المكسرات ، والخوخ ، والخضروات ذات الأوراق الداكنة ، والبطاطس ، والفلفل الأسود ، والمحار ، واللحوم العضوية مثل الكبد والكلى هي مصادر جيدة يمكنك الحصول على النحاس من خلالها.

الاطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3

يمكنك الحفاظ على الأنسجة في حالة جيدة عن طريق تناول المزيد من أحماض أوميجا 3 الدهنية. وجدت دراسة أن أوميجا 3 يمكن أن تعزز تكوين الكولاجين الليفي التي تعمل في أربطة جسمك.

تعد البذور مثل بذور الكتان وبذور عباد الشمس والشيا والجوز وبراعم بروكسل واللفت والسبانخ والأسماك الدهنية مثل الماكريل والسردين والسلمون مصادر ممتازة للأوميغا 3.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على عيوب ومزايا مكملات الكولاجين

المصدر: موقع هيلث لاين