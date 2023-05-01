المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي تُعلن استئناف تقديم المساعدات العاجلة في السودان

أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، اليوم الاثنين، استئناف أنشطة البرنامج في

لتقديم المساعدات العاجلة، في ظل تدهور الوضع الإنساني بالبلاد.

وقالت ماكين، عبر حسابها على تويتر: «بينما تدفع الأزمة في السودان الملايين إلى هاوية الجوع، فإن برنامج الأغذية يرفع فوراً التعليق المؤقت، الذي فرضه على أنشطته في السودان بعد مقتل أعضاء من فريقنا هناك». وأضافت: «برنامج الأغذية العالمي يستأنف برامجه بسرعة، لتقديم المساعدات التي يحتاج إليها الكثيرون الآن»، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

كان البرنامج، التابع لـ«الأمم المتحدة»، قد أعلن، في 16 أبريل (نيسان) الماضي، تعليق أعماله «مؤقتاً» في السودان؛ نظراً لتطورات الوضع الأمني، وذلك بعد مقتل 3 موظفين من «برنامج الأغذية»، وإصابة اثنين آخرين، نتيجة أعمال العنف.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، منذ منتصف الشهر الماضي، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، وسط تحذيرات دولية من انهيار الوضعيْن الصحي والإنساني بالبلاد.

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