شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الدهون الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر الدهون الثلاثية في الدم وتستخدم للحصول على الطاقة، عندما تستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك ، فإن جسمك يصنع الدهون الثلاثية ويخزنها لاستخدامها لاحقًا، و يرتبط وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري.

وضمن سلسلة موضوعات س وج ، نقدم كل ما تريد معرفته عن الدهون الثلاثية وفقا لما ذكره موقع eatingwell

س:ما هي الدهون الثلاثية؟

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون يتكون من ثلاثة أحماض دهنية وجزيء جلسرين واحد، و هم مصدر رئيسي للطاقة المخزنة و توجد الدهون الثلاثية في بعض الأطعمة التي نتناولها ، مثل الزبدة وبعض الزيوت ، ويمكن أيضًا أن يصنعها الكبد عندما يأكل الشخص سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم ، يتم تكوين الدهون الثلاثية داخل الجسم عندما تكون هناك حاجة للطاقة ، يتم إطلاق الدهون الثلاثية في مجرى الدم.

س:ما هي أعراض ارتفاع الدهون الثلاثية؟

عادة لا توجد أعراض مرتبطة بارتفاع مستوى الدهون الثلاثية ما لم تتزامن مع حالة أخرى ، مثل مرض الغدة الدرقية أو مرض السكري ترتبط المستويات العالية جدًا من الدهون الثلاثية بالتهاب البنكرياس ، مما قد يؤدي إلى ألم شديد في البطن.

س:ما الذي يسبب ارتفاع الدهون الثلاثية؟

يمكن أن ينتج ارتفاع الدهون الثلاثية عن مجموعة متنوعة من عوامل نمط الحياة ، مثل نمط الأكل الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المضافة ، ومستويات عالية من الدهون الحشوية (الأنسجة الدهنية حول منطقة البطن) ، والتدخين والسلوك المستقر كما يرتبط الاستعداد الوراثي وأمراض أخرى مثل أمراض القلب والغدة الدرقية وأمراض الكلى والكبد والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار LDL وانخفاض مستوى الكوليسترول HDL بارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في حالات نادرة ، يمكن أن يكون لدى الأشخاص طفرات جينية تسبب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية. أخيرًا ، قد تزيد بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفيروس نقص المناعة البشرية وسرطان الثدي من خطر الإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية.

س: ما هى الأطعمة التي تساعد على خفض الدهون الثلاثية؟

يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل الدهون الثلاثية ، حيث أظهرت الأبحاث أن فقدان 5٪ إلى 10٪ من وزن الجسم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). يمكن للأطعمة الغنية بالدهون الصحية والألياف والبروتينات الخالية من الدهون أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن. الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول تشمل الفواكه والخضروات والمكسرات غير المملحة والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة. مصادر البروتين الخالية من الدهون ، مثل الدجاج والديك الرومي والبقوليات والتوفو واللحم البقري الخالي من الدهون مليئة بالشبع (بفضل محتواها من البروتين) وهي أقل في الدهون المشبعة. قم بإقرانها بالأطعمة الغنية بالألياف للحصول على شيء مغذي ومرضٍ للغاية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية أيضًا في تقليل الدهون الثلاثية. توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك الدهنية ، مثل الأنشوجة والرنجة والماكريل والسلمون والسردين والتونة .

س:ما هي الأطعمة التي تساهم في ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية؟

يمكن أن تزيد الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر المضاف والكحول من الدهون الثلاثية. وهذا يشمل اللحوم المعالجة ، والمشروبات المحلاة بالسكر ، والمخبوزات والأطعمة المقلية ، على سبيل المثال لا الحصر.

س: ما هي علامات التحذير من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية؟

قد لا تكون هناك أي علامات تحذيرية جسدية لارتفاع مستوى الدهون الثلاثية إلا إذا كانت عالية جدًا لدرجة أنها تؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد، وتشمل أعراض التهاب البنكرياس آلامًا شديدة في البطن ولكن ، غالبًا ما يصاحب ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية عوامل خطر أخرى للإصابة بأمراض القلب ، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، و يوصى بإجراء تقييم شامل لعوامل الخطر.

س: هل فرط شحوم الدم هو نفسه ارتفاع الكوليسترول؟

لا ، ليس الأمر نفسه ، لكن فهم مستويات كلاهما يمكن أن يساعد في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب ستختبر لوحة الدهون مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في نفس الوقت.