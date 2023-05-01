شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر التدخين على ضغط الدم؟.. يزيد من انقباض الأوعية وزيادة ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم (BP)، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم، هو حالة صحية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يتميز بالارتفاع المستمر لمستويات ضغط الدم فوق المعدل الطبيعي، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي وحتى الموت.

يعد التدخين عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم، وقد تم ربطه بتطور هذه الحالة وتطورها من خلال عدة آليات، يتسبب التدخين في انقباض الأوعية الدموية ، وزيادة معدل ضربات القلب، وإتلاف البطانة، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن وتلف الأوعية الدموية والأعضاء الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخين أيضًا يعزز الالتهاب ويزيد من حساسية الملح ويساهم في الإجهاد التأكسدي، وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، لذلك، فإن الإقلاع عن التدخين هو أحد أهم الأشياء التي يمكن للأفراد القيام بها لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم والمشاكل الصحية المرتبطة به .

يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، وقد تم ربطه بتطور هذه الحالة وتطورها، وفقا لموقع " OnlyMyHealth "، سوف نستكشف العلاقة بين التدخين وارتفاع ضغط الدم ودراسة الآليات الأساسية التي تساهم في هذا الارتباط.

الارتباط بين التدخين وارتفاع ضغط الدم

أظهرت العديد من الدراسات أن التدخين عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغير المدخنين، في الواقع ، المدخنون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغير المدخنين، يُعتقد أن هذا الخطر المتزايد يرجع إلى تأثيرات التدخين على نظام القلب والأوعية الدموية.

عندما يدخن الشخص، يتسبب النيكوتين والمواد الكيميائية الضارة الأخرى الموجودة في دخان السجائر في زيادة سريعة في مستويات ضغط الدم، وذلك لأن التدخين يتسبب في انقباض الأوعية الدموية مما يزيد من مقاومة تدفق الدم ويرفع الضغط داخل الشرايين، بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي التدخين أيضًا إلى زيادة معدل ضربات القلب، مما يزيد من مستويات ضغط الدم، مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه التأثيرات إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن وتلف الأوعية الدموية والأعضاء الأخرى .

التدخين والالتهابات

هناك آلية أخرى تربط بين التدخين وارتفاع ضغط الدم وهي الالتهاب، فالتدخين سبب معروف للالتهابات في الجسم، والالتهاب المزمن عامل خطر لارتفاع ضغط الدم، عندما يكون الجسم في حالة التهاب، يطلق الجهاز المناعي السيتوكينات، وهي بروتينات تعزز الالتهاب، يمكن لهذه السيتوكينات أن تدمر الأوعية الدموية وتضعف قدرتها على تنظيم تدفق الدم والضغط، بالإضافة إلى ذلك ، يتسبب التدخين أيضًا في الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يساهم في زيادة الالتهاب وتلف الأوعية الدموية.

الحساسية من التدخين والملح

ثبت أن التدخين يزيد من حساسية الملح، وهو عامل خطر آخر لارتفاع ضغط الدم، تشير حساسية الملح إلى ميل بعض الأفراد للاحتفاظ بالصوديوم في أجسامهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أظهرت الدراسات أن المدخنين هم أكثر عرضة للملح من غير المدخنين.