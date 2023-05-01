شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول البندق على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى البندق على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض وهو وجبة خفيفة صحية يمكن إضافتها إلى معظم الوجبات أو الاستمتاع بها بمفردها.

وحسب ما ذكره موقع premiumgrowers فأن فوائد البندق هي:

1.تعزيز صحة الجهاز الهضمى

البندق مليء بالألياف والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والهضم .

2.فقدان الوزن

يمكن أن يساعد الهضم الصحي أيضًا في إنقاص الوزن، الدهون التي يحتويها البندق جيدة و تزيد من الشعور بالشبع بفترة أطول.

3.يحد من خطر الإصابة بالسرطان

البندق غني بمضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات التىتعمل عى تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية.

4.خفض مستويات الكوليسترول في الدم

أظهرت بعض الدراسات أن شهرًا واحدًا فقط من تناول البندق يقلل من مستويات الكوليسترول ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

5.تقليل الالتهاب

مع التركيز العالي للدهون الصحية ، يعتبر البندق غذاءً مضادًا للالتهابات، حيث أظهرت دراسة أن استهلاك البندق يوميًا على مدار 12 أسبوعًا قلل من علامات الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

6.تعزيز جهاز المناعة

إن المصدر العالي لفيتامين E الموجود في البندق علم على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات.

7.البندق مفيد للأمهات الحوامل

يحتوي البندق على أكبر عدد من حمض الفوليك الموجود في المكسرات، و يساعد حمض الفوليك على تقليل مخاطر عيوب الأنبوب العصبي في حالات الحمل يمكنك العثور عليه في معظم فيتامينات ما قبل الولادة.

8.صحة القلب

من بين الفوائد الصحية الرائعة التي يوفرها البندق صحة القلب يحتوي البندق على 55٪ تقريبًا من RDI من المغنيسيوم،و يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على الأوعية الدموية من الانقباض ويمكن أن يحسن تدفق الدم.