شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نهاية كورونا كحالة طوارئ صحية هذا العام بعد انخفاض الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه في فبراير 2020، بعد أسابيع فقط من أول حالات تم الإبلاغ عنها لفيروس كورونا، نشرت منظمة الصحة العالمية، أول خطة إستراتيجية للتأهب والاستجابة -الخطة الإستراتيجية لوقاية المجتمع- تحدد الخطوات التي يتعين على البلدان اتخاذها للاستعداد لهذا الفيروس الجديد والاستجابة له.

وأضاف أنه خلال الأسبوع الجارى، سننشر برنامجنا الاستراتيجي الرابع، والذي صمم لتوجيه البلدان على مدار العامين المقبلين للانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى الإدارة المستدامة طويلة الأجل لفيروس كورونا، مضيفا: لقد شجعنا بشدة الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها من كورونا، والتي انخفضت بنسبة 95% منذ بداية هذا العام، ومع ذلك، تشهد بعض البلدان زيادات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، فقد 14000 شخص حياتهم بسبب هذا المرض.

تشير التقديرات إلى أن حالة واحدة من بين كل 10 حالات إصابة تؤدي إلى حالة ما بعد كورونا، مما يشير إلى أن مئات الملايين من الأشخاص سيحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل، وكما يوضح ظهور متغير أركتوروس XBB.1.16 الجديد، فإن الفيروس لا يزال يتغير، ولا يزال قادرًا على التسبب في موجات جديدة من المرض والموت.

ما زلنا نأمل أنه في وقت ما من هذا العام، سنكون قادرين على إعلان نهاية كورونا كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، لكن هذا الفيروس موجود ليبقى، وستحتاج جميع البلدان إلى تعلم كيفية إدارته جنبًا إلى جنب مع الأمراض المعدية الأخرى، حتى في الوقت الذي ندعم فيه البلدان للاستجابة لفيروس كورونا، فإننا نعمل أيضًا على الحفاظ على العالم أكثر أمانًا ضد الأوبئة في المستقبل.

أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة التأهب والصمود للتهديدات الناشئة أو PRETالاختصار متعمد: وكلمة "prêt" تعني "جاهز" بالفرنسية.

وبدلاً من التركيز على مسببات الأمراض أو الأمراض المحددة، يتخذ نظام الوقاية من التلوث (PRET) منهجًا متكاملًا للتخطيط للجائحة، من خلال التركيز على مجموعات مسببات الأمراض والأنظمة التي تؤثر عليها.

بادئ ذي بدء، سيركز PRET على مسببات الأمراض التنفسية، بما في ذلك الإنفلونزا، وفيروسات كورونا، والفيروس المخلوى التنفسي RSV ، ومسببات الأمراض غير المعروفة حتى الآن، مشيرا إلى أن الأوبئة هي بحكم تعريفها أحداث عالمية، لذلك تم تصميم PRET لتعزيز التعاون بين البلدان، لكنها مصممة أيضًا لتعزيز التعاون بين القطاعات.

وقال كما أظهر كورونا، فإن الوباء ليس مجرد أزمة صحية، إنه يؤثر على الاقتصادات والتعليم والتجارة والسفر وأنظمة الإمداد الغذائي وأكثر من ذلك.

لذلك، سوف يدعم PRET البلدان لإشراك أكبر عدد ممكن من القطاعات، وكذلك مجموعات المجتمع المدني والمجتمعات الدينية والشباب، حيث سيساعد هذا النهج المتكامل البلدان على مراجعة واختبار وتحديث جهود التخطيط للأوبئة لضمان امتلاكها للقدرات والقدرات المناسبة.

وتابع أن جائحة كورونا كانت دليلاً قوياً على قوة اللقاحات المنقذة للحياة، مضيفا، إنه على الرغم من أن اللقاحات لعبت دورًا رئيسيًا في المساعدة في كبح كورونا، إلا أن الوباء عطل بشدة برامج التحصين الروتينية في جميع أنحاء العالم.

على مدار الجائحة، انخفضت مستويات التحصين الأساسية في أكثر من 100 دولة، مما أدى إلى زيادة تفشي الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال والحمى الصفراء، مضيفا، إنه بين عامي 2019 و 2021، فقد ما يقدر بنحو 67 مليون طفل تحصينًا أساسيًا واحدًا على الأقل، بما في ذلك 48 مليون طفل فقدوا تلقيحًا كاملًا.

يأتي هذا الانعكاس الدراماتيكي بعد ما يقرب من عقد من التقدم المتعثر، وأدى إلى تراجع معدلات التطعيم إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2008.

واستجابةً لذلك، أطلقت منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا "اللحاق الكبير"، وهو جهد عالمي لزيادة مستويات التطعيم لدى الأطفال إلى مستويات ما قبل الجائحة على الأقل، ركز برنامج اللقاح الكبير بشكل خاص على 20 دولة حول العالم يعيش فيها ثلاثة أرباع الأطفال الذين فاتهم التطعيم في عام 2021.

لكن يتعين على جميع البلدان، الغنية منها والفقيرة، العمل على معالجة العوائق التي تحول دون التحصين ، سواء كان ذلك في الوصول أو التوفر أو التكلفة أو المعلومات المضللة.

وأكد، أنه كان الجدل على مدى السنوات الثلاث الماضية حول طرق انتقال كورونا، وأفضل طريقة لوصف ذلك الانتقال، تمرينًا علميًا قيمًا، وقد أثار هذا النقاش المصطلحات التي نستخدمها لنقل الأمراض الأخرى بما في ذلك السل والإنفلونزا والحصبة وغيرها.

وأضاف، تعمل منظمة الصحة العالمية منذ عام 2020 على جمع الخبراء لمناقشة هذه القضية من مجموعة من التخصصات، بما في ذلك علم الأوبئة وعلم الفيروسات والوقاية من العدوى ومكافحتها والهندسة والفيزياء وعلم الأحياء الهوائية والعلوم الاجتماعية والطب السريري والمزيد.

وأضاف: أنا أحثكم على البناء على ما تشتركون فيه جميعًا: الالتزام باستخدام أفضل العلوم لمساعدتنا على الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل في المستقبل، لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح، ليس فقط لفيروس كورونا، ولكن لجميع الأمراض.

وقال: إنه في حين أن كورونا قد أطلق هذه المناقشة، كما قلت سابقًا، أفهم أن تداعياته أوسع نطاقًا، إن هذه التداعيات أو العواقب مهمة للغاية بالطبع، لكن لا ينبغي أن تمنعنا من المضي قدمًا، سيوفر عملك أساسًا حيويًا للآخرين لتطبيقه، مع حلول مخصصة لسياقاتهم الخاصة، لأن هناك اختلافًا من سياق إلى آخر.