شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية حماية عينيك من أشعة الشمس خلال فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) العديد من مشاكل العين، مثل إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، وحتى سرطان الجلد على الجفون، لذلك من الضروري حماية عينيك من الآثار الضارة للشمس، لمعرفة المزيد حول كيفية حماية عينيك خلال فصل الصيف لإبعاد المشاكل نعرض في التقرير التالى كل ما يجب معرفته.

البس نظارة شمسية

وفقًا لتقرير موقع "OnlyMyHealth" من أسهل الطرق التي يمكنك بها حماية عينيك من الشمس هي ارتداء النظارات الشمسية ، حيث يمكنها حجب 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تمنع مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي .

عند اختيار النظارات الشمسية ، يجب أن تبحث عن تلك التي لها تصنيف حماية من الأشعة فوق البنفسجية لا يقل عن 400، وتأكد من أنها مناسبة بشكل صحيح لمنع الأشعة فوق البنفسجية من الدخول حول الحواف."

ارتداء قبعة

طريقة أخرى لحماية عينيك من أشعة الشمس هي ارتداء قبعة، فيمكن للقبعة واسعة الحواف أن تمنع أشعة الشمس من دخول عينيك وتوفر حماية إضافية لوجهك ورقبتك، كما يمكن للقبعة أن تقلل من كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تدخل من خلال الجزء العلوي من نظارتك الشمسية."

استخدم قطرات العين لمحاربة الجفاف

خلال الصيف، يمكن أن تصبح عيناك جافة ومتهيجة بسبب أشعة الشمس والعوامل البيئية الأخرى ، مثل الرطوبة والتلوث، لذا يمكنك استخدام قطرات العين للتخفيف من جفاف العين وتهيّجها وإبقائها مرتاحة وصحية، ولكن يجب عليك البحث عن قطرات العين المصممة لجفاف العين والتي تحتوي على مكونات طبيعية مثل البابونج والصبار، قبل اختيار أي قطرة للعين ، يجب عليك استشارة طبيب العيون الخاص بك.

خذ فترات راحة من الشمس

من الضروري أخذ فترات راحة من الشمس ، خاصة خلال ساعات النهار الأكثر حرارة (بين الساعة 11 صباحًا - 4 مساءً) عندما تكون أشعة الشمس هي الأقوى، حيث أن قضاء الكثير من الوقت في الشمس يمكن أن يسبب العديد من مشاكل العين، مثل إجهاد العين والصداع. إذا كنت تخطط لقضاء يوم في الخارج ، يجب أن تحاول أخذ قسط من الراحة وإعطاء عينيك وجسمك بعض الراحة من خلال البقاء في الظل أو في الداخل ".

حافظ على رطوبتك

البقاء رطبًا ضروري للصحة العامة ، لكنه مهم أيضًا لصحة عينيك، فعندما تصاب بالجفاف ، يمكن أن تجف عيناك وتتهيجان، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف من أشعة الشمس ، لذا يجب الحرص على شرب الكثير من الماء (أربعة لترات على الأقل في اليوم) والسوائل الأخرى طوال اليوم للحفاظ على رطوبة جسمك وعينيك ".