شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير التنمر على صحة الطفل العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التنمر شكل من أشكال العدوان الذي ينطوي على استخدام القوة والسيطرة لإيذاء شخص ما، ويمكن أن يشمل الإساءة الجسدية أو اللفظية أو العاطفية، ويمكن أن يكون للتنمر آثار سلبية خطيرة على الشخص الذي يتعرض للتنمر، مثل الاكتئاب وتدني احترام الذات وحتى الانتحار، ومن الضروري التعرف على التنمر واتخاذ خطوات لمنعه، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

ما هى عواقب التنمر على طفلك؟

يمكن أن يكون للتنمر عواقب وخيمة وطويلة الأمد على صحة الطفل الجسدية والعقلية. يمكن أن يسبب الخوف والاكتئاب والقلق وتدني احترام الذات. قد يكون من الصعب على الأطفال التعامل مع التنمر ، حيث قد يواجهون مجموعة من المشاعر السلبية ، من اليأس والحزن إلى الغضب والإحباط. يمكن أن يؤدي هذا الضيق العاطفي إلى أعراض جسدية مثل الصداع واضطرابات النوم. في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي التنمر إلى أفكار انتحارية. ومن الضروري التعرف على علامات ضائقة الصحة العقلية لدى الطفل التي قد تنجم عن التنمر وتقديم الدعم والمساعدة.

كيف نخلق بيئة خالية من التنمر؟

يمكن للمدارس توفير بيئة خالية من التنمر من خلال وضع سياسات واضحة وتوفير الموارد وتدريب الموظفين للتعرف على الأسباب الكامنة وراء ذلك ومعالجتها. يجب على الآباء أيضًا مناقشة التنمر مع أطفالهم وإنشاء مساحة آمنة لهم للتحدث عن تجاربهم.

في الوقت نفسه ، من الضروري التركيز على تعليم الأطفال أن يكونوا حازمين وأن يدافعوا عن أنفسهم. تعليم الأطفال كيفية الرد على التنمر وأن يكونوا متفرجين نشطين يمكن أن يساعد في وقف التنمر قبل أن يبدأ.

هل هناك اشكال للتنمر ؟

ومن الضروري أيضًا إدراك أن التنمر يكون صارخًا في بعض الأحيان فقط. ليس كل التنمر جسديًا أو لفظيًا. يمكن أن يكون أيضًا عاطفيًا ، مثل نشر الشائعات أو نبذ شخص ما. من الضروري التعرف على هذه الأنواع من التنمر واتخاذ خطوات لإيقافها.