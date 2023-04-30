شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يؤثر الاستهلاك الزائد للشاي على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما اعتبر الشاي مشروبًا محبوبًا في جميع أنحاء العالم، وهو معروف بطعمه المنعش وفوائده الصحية المحتملة، من الشاي الأسود إلى الشاي الأخضر، تتوفر أنواع مختلفة من الشاي، ولكل منها نكهاته وخصائصه الفريدة.

المركبات الموجودة في الشاي مثل الكافيين والثيانين ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن توفر العديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، كما هو الحال مع أي طعام أو شراب، فإن الاعتدال هو المفتاح، تشير الأبحاث إلى أن تناول الكثير من الشاي يمكن أن يكون له آثار ضارة على الصحة.

الكافيين هو أحد المركبات النشطة بيولوجيًا الأساسية الموجودة في الشاي، إنه منبه طبيعي يمكنه زيادة اليقظة وتحسين التركيز، ومع ذلك، يمكن أن يكون للاستهلاك المفرط للكافيين آثار سلبية على الصحة.

ما مقدار استهلاك الشاي الزائد بالنسبة لك

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة علم الأدوية النفسية وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى العديد من المشكلات الصحية ، مثل زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والقلق وأنماط النوم المضطربة.

استهلاك الكثير من الشاي، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، يمكن أن يؤدي إلى تجاوز كمية الكافيين اليومية الموصى بها، والتي تختلف باختلاف العمر والجنس والصحة العامة، وفقًا لمايو كلينك ، فإن جرعات الكافيين التي تصل إلى 400 ملليجرام في اليوم هي: تعتبر آمنة بالنسبة لمعظم الناس.

تأثير استهلاك الشاي على صحتك العامة

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للشاي أيضًا إلى جرعة زائدة من المركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى، مثل الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي. في حين تم ربط الكاتيكين بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والوقاية من السرطان ، وتحسين إدارة الوزن ، يمكن أن يكون للمستويات المرتفعة بشكل مفرط من الكاتيكين آثار سلبية على الصحة.

وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأدوية السريرية أن جرعة زائدة من الكاتيكين من مستخلصات الشاي يمكن أن تؤدي إلى تسمم الكبد، والتي يمكن أن تسبب تلف الكبد، ذكرت دراسة أخرى نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن الاستهلاك المفرط لمكملات مستخلص الشاي الأخضر، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاتيكين ، كان مرتبطًا بزيادة خطر إصابة الكبد.

يمكن أن يقلل الشاي من امتصاص الحديد من المصادر النباتية ، مثل الخضروات والحبوب ، بسبب محتواه العالي من التانين ، وهو نوع من مادة البوليفينول، يمكن أن يكون هذا مقلقًا بشكل خاص للأفراد المعرضين بالفعل لخطر نقص الحديد ، مثل النساء الحوامل أو المصابين بفقر الدم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتداخل الشاي أيضًا مع امتصاص الكالسيوم ، وهو أمر مهم لصحة العظام ، وقد يؤدي إلى نقص الكالسيوم إذا تم تناوله بشكل مفرط.

بالإضافة إلى آثاره الضارة المحتملة على الصحة، فإن تناول الكثير من الشاي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في نمط الحياة، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للشاي إلى كثرة التبول وتعطيل أنماط النوم ، خاصةً إذا تم تناوله بالقرب من وقت النوم بسبب محتواه من الكافيين، علاوة على ذلك ، فإن شرب كميات كبيرة من الشاي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلطيخ الأسنان ، حيث يحتوي الشاي على أصباغ طبيعية يمكن أن تلتصق بمينا الأسنان وتتسبب في تغير اللون.

تشير الأبحاث إلى أن تناول الكثير من الشاي، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين ، يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية ضارة مثل زيادة معدل ضربات القلب ، وارتفاع ضغط الدم ، وأنماط النوم المضطربة ، وتلف الكبد ، والتدخل في امتصاص العناصر الغذائية.