شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الضغوط النفسية والإجهاد يسببان تغيرات في صوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث فريق من الباحثين في جامعة سارلاند بألمانيا عن أسباب التغيرات في أصوات بعض الموظفين التى قد تكون ناتجة عن إجهاد وتعب يوم شاق من العمل، وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.

وأظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت على العاملين الذين تغير صوتهم بعد يوم شاق من العمل، نتيجة ضغوظات والتوتر الذي يمر بها العامل علي مدار يوم العمل ، بجانب مستويات الاجهاد التي يتعرض لها .

ووجدوا الباحثون عندما قاموا بتحليل التسجيلات الصوتية باستخدام برامج الكمبيوتر، بعض التغييرات الصوتية في الأيام التي أبلغ فيها الناس عن المزيد من الضغوطات، كما ووجدوا أن المرور بيوم صعب في المكتب يغير أصواتنا بعد العمل على مدار أسبوع.

ومن جانبه قال مؤلف الدراسة الدكتور ماركوس لانجر، من جامعة سارلاند في ألمانيا، إن الإجهاد ينشط الجهاز العصبي الذي يؤدي إلى إنتاج هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين.ويمكن أن يؤدي هذا إلى توسع قصبي ،فتح المجاري الهوائية ، ومعدل تنفس أعلى، ما قد يزيد من شدة الصوت أو حجمه ومعدل الكلام.

أكدت الدراسة أن الإجهاد هو سبب اساسي للمشاكل الصحية، فقد يساعد ذلك في مراقبة التأثير اليومي للضغوط وتسهيل الكشف المبكر عن الإجهاد، للحد من خطر الإصابة بالأمراض .

كما أوضح الأطباء أن الضغوط النفسية والأعباء الكثيرة مثل تراكم الديون والمشاكل الأسرية قد تساهم ايضا في متغيرات الصوت لدي الأفراد ، لذلك ينصح الخبراء بتجنب تلك الضغوط قدر المستطاع .