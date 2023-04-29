شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرق كثيرًا عندما لا يكون الجو حارًا.. قد تعانى من هذه الحالة الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي التعرق في فصل الصيف ولكن التعرق أكثر من اللازم حتى عندما لا يكون الجو حارًا أو لا تقوم بالأنشطة البدنية يمكن أن يكون علامة على وجود حالة طبية أساسية.

وفقًا لخبراء الصحة، فإن التعرق المفرط، المعروف أيضًا باسم التعرق، هو حالة طبية، أو حدث في الحياة، أو أثر جانبي لدواء ناتج عن أسباب أخرى مختلفة، مشاكل صحية.

عادةً ما يحدث التعرق المفرط في غشاء العرق، المعروف أيضًا باسم فرط التعرق الثانوي، في جميع أنحاء الجسم بدلاً من منطقة أو منطقتين أصغر مثل راحة اليد أو القدمين، يمكن أن تسبب بعض الحالات مضاعفات أو قد تكون مهددة للحياة.

الأعراض والأسباب

وفقًا لـ Harvard Health ، قد يؤثر التعرق الغزير عليك حتى أثناء النوم ويبدأ فقط في مرحلة البلوغ، بعض الأعراض الشائعة للحالة هي:

التعرق المفرط والمتواصل

ضربات القلب

تصافح بالأيدي

العصبية والقلق

فقدان وزن غير مفسر

الدوخة

فقدان مؤقت للرؤية

التعب الشديد

ما الذي يسبب فرط التعرق؟

يقول الأطباء إن هناك مجموعة واسعة من الحالات المرتبطة بتعرق الغدد العرقية، وبعضها يشمل:

سن اليأس في النساء

وفقًا لمؤسسة النوم، فإن ما يقرب من 85 % من النساء يعانين من التعرق والهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، فترة ما قبل انقطاع الطمث هي الفترة التي تلي توقف الدورة الشهرية، ولكن قبل أن يبدأ انقطاع الطمث.

يقول الأطباء أن الهرمونات المتقلبة مثل الأستروجين ترسل إشارات خاطئة إلى دماغك بأن جسمك محموما، مما يؤدي إلى التعرق الزائد والتعرق الليلي.

السكري

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، يعتبر التعرق علامة تحذيرية لانخفاض مستويات السكر في الدم، عندما يحدث هذا، يقول الأطباء إنه من المهم استعادة مستويات السكر في الدم بسرعة، وإلا فقد تكون مهددة للحياة.

فرط نشاط الغدة الدرقية

يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية التعرق المفرط بسبب إنتاج الكثير من هرمون الغدة الدرقية، عندما يحدث هذا، تتسارع عملية التمثيل الغذائي لديك ويمكن أن تواجه الكثير من الأعراض الأخرى أيضًا، والتي تشمل:

العصبية والقلق

قلب متسابق

أرق

نوبة قلبية

تحدث النوبة القلبية بسبب انسداد الشرايين وخلال هذه الحالة الطارئة، قد تتعرق بشكل مفرط .

السرطان

في بعض أنواع السرطانات مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم وسرطان العظام وسرطان الكبد، يعتبر التعرق ظاهرة شائعة، يقول الأطباء إنه حتى علاج السرطان قد يسبب التعرق المفرط.

أعراض الانسحاب

وفقًا لخبراء الصحة، فإن بعض الأعراض التي تحدث عند الإقلاع عن الكحول أو المخدرات يمكن أن تهدد الحياة أيضًا، لذا فهم بحاجة إلى عناية طبية فورية.

الحساسية

الحساسية أو الحساسية المفرطة هي تفاعل جهازي حاد يحدث فورًا بعد تعرضك لمادة يكون جسمك مصابًا بالحساسية تجاهها، وفقًا للأطباء، إنها حالة مهددة للحياة ويجب العناية بها طبياً.