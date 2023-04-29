شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة طفلك قبل الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر فترة الامتحانات من أكثر الفترات المرهقة على الطلاب وعلى الأسرة أيضًا لذلك يجب على الأبوين تفهم ذلك والاهتمام بالحالة النفسية والجسدية لأبنائهم، وحسب ما ذكره موقع mountelizabethهناك طرق للتأكد من أن طفلك في أفضل حالاته للامتحانات.

تأكد من أن طفلك يأكل جيدًا

من أفضل الطرق لضمان صحة وتغذية دماغ طفلك على المدى الطويل من خلال نظامهم الغذائي سيؤدي تضمين "أطعمة الدماغ" في نظامهم الغذائي المعتاد، مثل الأسماك الغنية بأوميجا 3 ، إلى تحسين صحة الدماغ من خلال توفير الأحماض الدهنية الأساسية اللازمة لوظيفة الدماغ.

الأطعمة الأخرى مثل الخضار والفواكه الداكنة غنية بمضادات الأكسدة ، والتي ثبت أنها تعزز صحة الدماغ وتقدم فوائد وقائية للإدراك والذاكرة إذا كان طفلك يحب تناول وجبة خفيفة أثناء الدراسة ، فإن المكسرات والبذور غير المملحة مثل الجوز والبندق وبذور عباد الشمس هي بديل أفضل بكثير للوجبات الخفيفة المصنعة مثل رقائق البطاطس.

وهي غنية بفيتامين (هـ)، والتي تم ربطها بتدهور إدراكي أقل مع تقدم العمر.

لزيادة التركيز ، جرب الشاي الأخضر بدلاً من القهوة لا يزيد الشاي الأخضر من الانتباه فقط ، ولكنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة ويساعد في التخلص من القلق أيضًا. في أقرب وقت للاختبار ، تأكد من تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز القمح الكامل ، بدلاً من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل قطع الحلوى.

احترس من هذا التراخي

غالبًا ما تعني مراجعة الامتحان الجلوس على مكتب لساعات متتالية ، والتأمل في الكتب أو شاشة الكمبيوتر ، وقد يؤدي ذلك غالبًا إلى آلام الجسم إذا كان طفلك لا يعتني بوضعه. يمكن أن يؤدي الموقف السيئ إلى صداع أو ألم في الظهر والرقبة والكتف إن تعليم طفلك عادات جيدة في وقت مبكر سيقلل بشكل كبير من مخاطر مثل هذه المشاكل.

من أول الأشياء التي يمكنك القيام بها التأكد من أن مكتب الدراسة والكرسي مريحان اختر كرسيًا به مسند ظهر جيد وقابل للتعديل من حيث الارتفاع والإمالة ، وطاولة حول مستوى مرفق طفلك عند الجلوس ثانيًا ، اجعل طفلك يتدرب على الجلوس والوقوف في الوضع الصحيح سيقطع هذا شوطًا طويلاً في تقليل مخاطر إصابات العضلات والعظام على المدى الطويل. أخيرًا ، اسمح لهم بأخذ فترات راحة متكررة الجلوس لفترات طويلة ليس بالأمر الصحي أبدًا ، كما أن أخذ فترات راحة يسمح لهم أيضًا بإعادة تركيز عقولهم. خلال فترات الراحة هذه ، يمكنهم القيام بتمارين الإطالة البسيطة لتخفيف التوتر أو الانزعاج من الجلوس لفترة طويلة.

احصل على ضخ القلب

قد تميل إلى منع طفلك من اللعب عند اقتراب الامتحانات ، للتأكد من عدم تعرضه للإصابة أو المرض ومع ذلك ، فمن المهم في الواقع أن تشجعهم على النهوض وممارسة الرياضة وجدت الأبحاث أن التمارين الهوائية المنتظمة تساعد في تعزيز منطقة الدماغ المرتبطة بالذاكرة اللفظية والتعلم. ناهيك عن الفوائد العديدة الأخرى للتمارين الرياضية في الحد من مخاطر العديد من الحالات الطبية الأخرى.

إن منحهم بعض الوقت لممارسة رياضاتهم المفضلة والحصول على ضخ الدم لن يساعدهم أيضًا على تخفيف التوتر من خلال توفير دفعة من الإندورفين ، بل يمكن أن يحسن ثقتهم بأنفسهم بمرور الوقت إذا كنت قلقًا من أنهم قد يبالغون في الجهد أو يصيبون أنفسهم بالقرب من الاختبارات ، فإن التمارين المعتدلة الشدة ، مثل السباحة أو المشي ، ستساعدك أيضًا.

اعتني بالعيون

قد تؤثر الدراسة لفترات طويلة على عيون طفلك ، خاصة إذا كان يدرس باستخدام الكمبيوتر. يمكن أن يسبب ضبابية الرؤية ، وإجهاد العين ، والصداع ، وكذلك آلام الرقبة والظهر. علم طفلك أن يتبع قاعدة 20-20-20 البسيطة - لكل 20 دقيقة من القراءة أو استخدام الكمبيوتر ، انظر بعيدًا 20 قدمًا لمدة 20 ثانية تأكد أيضًا من وضع شاشة الكمبيوتر على بعد 50 سم على الأقل من العين ، واكتب الكتب على بعد 30 سم على الأقل.

احصل على قسط جيد من الراحة في الليل

على الرغم من أن العديد من الطلاب - وخاصة البوم الليلي ، غالبًا ما يظلون مستيقظين حتى وقت متأخر من المراجعة، فإن تخطي النوم قبل إجراء اختبار رئيسي سيضر أكثر مما ينفع. لقد وجدت الدراسات أن قلة النوم تؤدي في الواقع إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالتخطيط وتقييم قرارات الإغلاق يحدث أيضًا توطيد الذكريات طويلة المدى أثناء النوم العميق ، مما يعني أنه من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم من أجل الاحتفاظ بما درسته على المدى الطويل إجمالاً، النوم الكافي لحوالي 8-9 ساعات يوميًا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، سيحسن الحالة المزاجية لطفلك، وتركيزه ، وإنتاجيته بشكل عام، ويساعد على إدارة مستويات التوتر.

للتأكد من حصول طفلك على نوم جيد ليلاً ، من الأفضل أن تأخذ نصف ساعة أو نحو ذلك للاسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش. تجنب استخدام الكمبيوتر أو الهاتف قبل الذهاب للنوم أو في السرير - من المعروف أن الضوء الأزرق من هذه الأجهزة يؤثر على النوم. يمكن أن يساعد الحفاظ على روتين ما قبل النوم ، مثل الاحتفاظ بالكتب وتنظيف الأسنان قبل الذهاب إلى الفراش ، على النوم بشكل أسهل.

خصص وقتًا للأصدقاء

قد لا يكون السماح لطفلك بالاختلاط الاجتماعي أو الخروج للعب مع الأطفال الآخرين على رأس قائمتك عند اقتراب الاختبارات، ولكن من المفيد بالتأكيد التأكد من حصولهم على الوقت الكافي للحفاظ على العلاقات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية مهمة في جوهرها للبشر ، ومن المعروف أن لها تأثير على مستويات التوتر والمزاج لفهم أهمية العلاقات الاجتماعية لرفاهية الفرد ، ضع في اعتبارك ما يلي:

لقد وجدت الدراسات أن الشعور بالعزلة عن الآخرين قد يؤثر سلبًا على نومك ، ويزيد من ضغط الدم ، ويزيد من مستويات هرمون التوتر الكورتيزول خلال فترة الاختبار المجهدة على وجه الخصوص ، قد يجد طفلك أنه من المفيد التواصل مع أقرانهم الذين يمرون بنفس الشيء.