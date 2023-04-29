شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة العين في الصيف؟ اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحدى الحالات الصحية التي قد لا يدركها الكثير من الناس هي العلاقة بين أمراض الصيف وصحة العين. يمكن أن يؤدي اعتلال الشبكية من ارتفاع حرارة الجو إلى مجموعة متنوعة من مشاكل العين وخاصة في فصل الصيف، ويتسبب في تلف الأوعية الدموية في العين، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها اعتلال الشبكية على العين في الصيف:

اعتلال الشبكية

اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم هو حالة يتسبب فيها ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية في شبكية العين ، وهي الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين. يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى مشاكل في الرؤية وحتى العمى إذا تركت دون علاج.

انسداد الوريد الشبكي

يمكن أن تعاني عيناك أيضًا من انسداد الوريد الشبكي بسبب ارتفاع ضغط الدم في الصيف. في هذه الحالة ، تؤدي الجلطة الدموية إلى انسداد الوريد الذي ينقل الدم بعيدًا عن الشبكية ، مما يؤدي إلى فقدان البصر بالإضافة إلى تعقيدات كبيرة أخرى.

الاعتلال العصبي البصري

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى الإضرار بالعصب البصري ، الذي ينقل معلومات الرؤية إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى فقدان البصر ومشكلات أخرى خطيرة أيضًا.

الزرقة

الجلوكوما هي حالة يؤدي فيها الضغط المرتفع داخل العين إلى إتلاف العصب البصري ، وإذا تركت المعالجة فقد تؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم. يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالزرق ويزيد الأمر سوءًا إذا كان موجودًا بالفعل.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لحماية صحة عينيك خلال فصل الصيف:

أهم خطوة يمكنك اتخاذها لحماية صحة عينيك هي إدارة ضغط الدم . اعمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لوضع خطة علاج تساعدك في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية.

احصل على فحوصات منتظمة للعين

تعد فحوصات العين المنتظمة ضرورية لاكتشاف مشاكل العين مبكرًا. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فمن المهم أن تقوم بفحص عينيك بانتظام للتحقق من وجود علامات التلف.

حافظ على نمط حياة صحي

يمكن أن يساعد الحفاظ على نمط حياة صحي في تقليل خطر الإصابة بمشاكل في العين. وهذا يشمل تناول نظام غذائي مغذي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وعدم التدخين ، وعدم تناول الكحول.

حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية

يمكن للأشعة فوق البنفسجية (UV) من الشمس أن تسبب أيضًا ضررًا للعينين ، لذلك من المهم حماية عينيك عندما تكون في الخارج. ارتدِ نظارات شمسية تحجب 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية وقبعة أو وشاحًا لتغطية عينيك وحمايتها من الشمس.

اتبع نصائح مقدم الرعاية الصحية الخاص بك

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، يجب أن تستمع لنصائح طبيبك. تناول الدواء وفقًا لتوجيهاتك ، وحافظ على فحص ضغط الدم بانتظام.