شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح نفسية لتعامل الأم مع طفلها المصاب بإعاقة ذهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتسبب اكتشاف الزوجين أن مولودهم يعانى من إعاقة، خاصة لو كانت إعاقة ذهنية، صدمة نفسية غير متوقعة وحالة من الارتباك، وفى السطور التالية نقدم نقدم نصائح نفسية للتعامل مع الطفل فى حال وجود إعاقة، وفقا لموقع مايو كلينك الأمريكى..



أهم النصائح النفسية لتعامل الأم مع الطفل المعاق ذهنيا:

وحول ذلك تشير دراسة أمريكية بكلية مينيسوتا ، إلى أن هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها فى حالة اكتشافهم بأن طفلهم يعانى من إعاقة ذهنية ولتخفيف حدة الصدمة اوأهمها:

1) تقبل إعاقة طفلها وتفكر فى كيفية التعامل والتعايش مع إعاقة واعتباره هدية من الله .

2)عدم الشعور بالكسوف أو الخجل أن لديهم طفلهم يعانى من إعاقة عقلية نظرا لأن ذلك يؤثر على نفسية الطفل بالسوء وكذلك تتسبب فى إكسابه سلوكيات خاطئة ترهق الأم فى التعامل مع طفلها.

3) تحاول الأم اكتشاف مهارات الطفل من خلال ملاحظة أكثر الأشياء التى يتميز فيها الطفل وتنميتها مثل الرسم والموسيقى والغناء.

4)تفهم المحطين بالطفل مثل إخواته أن أخوهم يحتاج لحنانهم ورعايتهم.

5)دمج الطفل مع الأسرة من خلال الحث على مشاركته فى الأعمال المنزلية التى يستطيع عملها مثل ترتيب الفراش أو غرفة نومه وتعليمه كيفية الحفاظ على نظافته الشخصية غيرها .