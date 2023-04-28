شكرا لقرائتكم خبر عن "الهربس البسيط".. الأسباب والطرق الطبيعية للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهربس Herpes هو عدوى فيروسية شائعة تصيب كلا من الرجال والنساء البالغين، وتنقسم لهربس بسيط وهربس تناسلى. ويحدث فيروس الهربس البسيط (HSV) وتشمل أعراض الهربس ظهور بثور أو تقرحات جلدية ، بالإضافة إلى الحكة والحرقان. وفي بعض الحالات ، قد لا تكون هناك أعراض على الإطلاق وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

أنواع الهربس

الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من الهربس هي كما يلي:

HSV1

هذا النوع الواسع من الفيروس يصيب غالبية الناس. يمكن أن يسبب مشاكل في اللسان والشفتين وحتى الأعضاء التناسلية. حتى بعد الإصابة بالفيروس ، لا تظهر أعراض على العديد من المرضى. عادة ما يكون الهربس على الشفاه هو الشكل الأكثر وضوحًا وتكرارًا.

HSV2

النوع الثاني الأكثر شيوعًا من الهربس هو HSV-2. على غرار HSV-1 ، فهو معدي ويمكن أن ينتقل عن طريق التلامس المباشر من الجلد إلى الجلد.

HSV-3

وهناك الهربس النطاقي الذي يسببه فيروس جدري الماء. إنها مؤلمة وتحدث فقط في جانب واحد. على سبيل المثال ، إذا ظهرت على الجانب الأيسر من الوجه ، فلن تعبر إلى اليمين. غالبًا ما تكون مناطق الهربس عبارة عن بثور صغيرة تظهر في مجموعات. وهو منتشر في كبار السن والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة. كما أن مرضى السرطان ومرضى السكر أكثر عرضة للإصابة به.

العلاجات الطبيعية لإدارة الهربس

لا يوجد علاج للهربس ، ولكن قد تساعد العديد من العلاجات الطبيعية في تقليل شدة وتكرار الأعراض.

بلسم الليمون

بلسم الليمون هو عشب يمكن استخدامه موضعياً للمساعدة في تخفيف أعراض الهربس. يحتوي على مركبات مضادة للفيروسات تم العثور عليها لتقليل تكرار تفشي الهربس وتسريع وقت الشفاء.

ووفقًا لدراسات عديدة ، يساعد بلسم الليمون في تخفيف أعراض التوتر والقلق التي تسبب الهربس. بلسم الليمون علاج قصير الأمد فقط بعد استشارة الطبيب.

العسل

العسل مطهر طبيعي ويمكن دهنه مباشرة على المنطقة المصابة. لقد وجد أنه يساعد في تقليل الالتهاب والحكة والألم المصاحب للهربس.

الثوم

كشفت الدراسة أن الثوم له نشاط مضاد للفيروسات ضد كلا الشكلين من الهربس. و للتخفيف قم بطحن بعض فصوص الثوم الطازجة وامزجها بزيت الزيتون. و الثوم له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في علاج الأمراض مثل الهربس. يحتوي الثوم الطازج على مكونات نشطة مثل الأليسين والأجوين والتي يمكن أن تفيد مثل هذه الأمراض.

الصبار

الصبار مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن وضعه مباشرة على المنطقة المصابة. يمكن أن يساعد في تقليل الاحمرار والألم والحكة المصاحبة للهرب