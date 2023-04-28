شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وحتى أمراض الكلى إذا تركت دون علاج. يعد النظام الغذائي أحد الطرق الرئيسية للتحكم في ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي بعض أفضل العناصر الغذائية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي للمساعدة في إدارة ارتفاع ضغط الدم :

1. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكلي غنية بالبوتاسيوم وقليلة الصوديوم ، مما يجعلها خيارات ممتازة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم من خلال مواجهة تأثيرات الصوديوم ، بينما يمكن أن تساعدك المستويات المنخفضة من الصوديوم في تقليل ضغط الدم.

2. التوت

التوت ، وخاصة التوت الأزرق ، يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وقد ثبت أنه يساعد في خفض ضغط الدم. كما أنه منخفض السعرات الحرارية ، مما يجعلها خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يحاولون إدارة وزنهم.

3. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والشوفان والكينوا غنية بالألياف وقد ثبت أنها مفيدة في خفض ضغط الدم. كما أنها مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تنظيم ضغط الدم.

4. البروتين الخالي من الدهون

مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والفاصوليا منخفضة في الدهون المشبعة والكوليسترول ، مما قد يساعد في خفض ضغط الدم. كما أنها مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم.

5. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور عباد الشمس وبذور الكتان غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين النباتي. كما أنها مصدر جيد للمغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

6. الألبان قليلة الدسم

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب واللبن والجبن مصادر جيدة للكالسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم. كما أنها مصدر جيد للبروتين والمواد المغذية الأخرى مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

7. الثوم

ثبت أن الثوم له تأثيرات في خفض ضغط الدم وقد يكون مفيدًا في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

8. الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة وقد ثبت أن لها تأثير في خفض ضغط الدم. ومع ذلك ، من المهم تناولها باعتدال لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون.