شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل التوتر وتقوية المناعة.. 6 فوائد لتناول الجينسنج الآسيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجينسنج الآسيوى المعروف باسم Panax ginseng هو عشب جذرى قوى يستخدم منذ قرون فى أنظمة الطب التقليدى، خاصة فى الطب الصينى، النبات موطنه شرق آسيا، بما فى ذلك الصين وكوريا وسيبيريا، وفى هذا التقرير نستعرض بعض الفوائد الشائعة لاستهلاك هذا الجذر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". 6 فوائد لتناول الجينسنج الآسيوى 1. يعزز الطاقة ويقلل التعبتم العثور على هذه العشبة لتحفيز إنتاج الأدينوزين ثلاثى الفوسفات (ATP)، وهو المصدر الأساسى للطاقة الخلوية فى الجسم، ويمكن أن يساعد ذلك فى مكافحة التعب وتعزيز القدرة على التحمل وتحسين الأداء البدنى، بالإضافة إلى ذلك يساعد فى تحسين الوضوح الذهنى والتركيز، ما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يحتاجون إلى تعظيم أدائهم المعرفى. 6 فوائد لتناول الجينسنج الآسيوى 1. يعزز الطاقة ويقلل التعبتم العثور على هذه العشبة لتحفيز إنتاج الأدينوزين ثلاثى الفوسفات (ATP)، وهو المصدر الأساسى للطاقة الخلوية فى الجسم، ويمكن أن يساعد ذلك فى مكافحة التعب وتعزيز القدرة على التحمل وتحسين الأداء البدنى، بالإضافة إلى ذلك يساعد فى تحسين الوضوح الذهنى والتركيز، ما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يحتاجون إلى تعظيم أدائهم المعرفى.





2. يحسن وظيفة الجهاز المناعىالجينسنج الآسيوى له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ما يجعله معززًا طبيعيًا ممتازًا للمناعة، وثبت أن هذه العشبة تحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ما يساعد على محاربة الالتهابات والأمراض، وتم العثور على الجينسنج الآسيوى أيضًا لتعزيز إنتاج الإنترفيرون، وهو بروتين يلعب دورًا مهمًا فى الاستجابة المناعية للعدوى الفيروسية.





3. يقلل من التوتر والقلقلطالما استخدم الجينسنج الآسيوى كمواد محسنة، وهى مادة تساعد الجسم على التكيف مع الضغوطات، وتم العثور على هذه العشبة لتقليل مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذى يمكن أن يسبب القلق والآثار السلبية الأخرى، ويمكن للجينسنج الآسيوى أيضًا تحسين الحالة المزاجية وزيادة الاسترخاء وتقليل أعراض الاكتئاب.





4. يخفض مستويات السكر فى الدمفعال فى إدارة مستويات السكر فى الدم لدى مرضى السكرى، ثبت أن هذه العشبة تزيد من حساسية الأنسولين، والتى يمكن أن تساعد فى تنظيم مستويات الجلوكوز فى الدم، ويمكن أن يقلل أيضًا من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكرى، بما فى ذلك الاعتلال العصبى وتلف الكلى.





5. يحسن الوظيفة المعرفيةله خصائص منشط الذهن ما يجعله علاجًا طبيعيًا ممتازًا للضعف الإدراكى، وثبت أن هذه العشبة تعزز الذاكرة والانتباه والتركيز، كما يحسن الجينسنج الآسيوى التعلم ويمنع التدهور المعرفى المرتبط بالشيخوخة.





6. يساعد فى منع السرطانللجينسنج الآسيوى تأثيرات مضادة للسرطان، لا سيما فى منع نمو أنواع معينة من السرطانات، وثبت أن هذه العشبة تمنع تكوين الأوعية الدموية، وهو نمو الأوعية الدموية الجديدة التى يمكن أن تغذى الخلايا السرطانية، ويعزز الجينسنج الآسيوى أيضًا قدرة الجهاز المناعى على تحديد الخلايا السرطانية وتدميرها.