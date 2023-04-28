شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إكزيما خلل التعرق.. التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إكزيما خلل التعرق نوع من التهاب الجلد الذى يصيب اليدين والقدمين، ويُعرف أيضًا باسم خلل التعرق، والتهاب جلد خلل التعرق، وإكزيما القدم واليد، والبومفوليكس، والإكزيما الحويصلية، ويقول بيتر ليو، طبيب الأمراض الجلدية، وهو أستاذ مساعد إكلينيكى فى قسم الأمراض الجلدية وطب الأطفال فى كلية فاينبرج بجامعة نورث وسترن فى جامعة نورث وسترن: "تتميز بظهور ثور صغيرة أو حويصلات، وعادة ما تكون بين الأصابع، ويمكن أن تسبب حكة شديدة"، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

وتشمل الأسباب والمحفزات الأخرى تفاعلات حساسية الجلد، والتهاب الجلد التأتبى، والالتهابات الفطرية والبكتيرية، والتعرض للنيكل أو الكوبالت، والتعرض المفرط للماء.

وإكزيما خلل التعرق هى أيضًا أحد الآثار الجانبية لحقن الجلوبولين المناعى الوريدى (IVIG)، والتى تُستخدم عادةً لعلاج بعض أمراض الجهاز المناعى.

والحالة ليست معدية تميل إلى التأثير على النساء أكثر من الرجال، ربما لأن النساء أكثر عرضة للتعرض لبعض مهيجات الجلد، مثل النيكل أو الكوبالت فى المجوهرات، كما أنه أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا.





علامات وأعراض إكزيما خلل التعرق

ظهور بثور صغيرة وطفح جلدى

بثور مملوءة بسائل صافٍ

ظهور بثور على شكل مجموعات بين أصابع اليدين والقدمين أو على حواف أصابع اليدين أو القدمين أو راحة اليد أو باطن القدمين

جلد متقشر ، متقشر ، أحمر ومتشقق حول البثور

البثور التى تسبب حكة شديدة ومؤلمة فى بعض الأحيان

البثور التى تجف وتقشر فى نحو ثلاثة أسابيع





لماذا تحدث أكزيما خلل التعرق؟السبب غير معروف، لكن هناك حالات معينة مرتبطة به، بما فى ذلك تفاعلات حساسية الجلد، والتهاب الجلد التأتبى، والالتهابات الفطرية والبكتيرية، والتعرق المفرط، والعمل مع النيكل، أو الكوبالت، أو الأسمنت، والتعرض المفرط للماء، وحقن الجلوبولين المناعى الوريدى (IVIG)، والتعرض للصابون أو المنظفات أو معقمات اليدين والتوتر.