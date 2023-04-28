فوائد صحية للمشى لمدة 5 دقائق فى المساء

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القاهرة - سامية سيد - قد تكون ممن يرغب فى المشى للحصول على فوائده، لكن قد تفكر قليلا فى وقت المشى المطلوب لتحقيق الفوائد، وخلال هذا التقرير نستعرض 10 فوائد صحية للمشى فى المساء.

5 دقائق فى المساء سيرا على الأقدام

استعرض موقع "Thehealthsite" 10 فوائد صحية للمشى فى المساء لمدة 5 دقائق لتحفيزك على المضى قدمًا لجنى فوائده.

- يحسن المزاج

يتسبب المشى فى إفراز الدماغ للإندورفين، ما يجعلك سعيدًا، فبعد يوم شاق يمكن أن يساعدك المشى لمدة 5 دقائق فى المساء على الاسترخاء وتحسين مزاجك.

- يساعد على الهضم

يمكن أن يساعد المشى بعد العشاء على الهضم عن طريق تحسين تدفق الدم إلى الجهاز الهضمى والمساعدة فى حركة الطعام عبر المعدة والأمعاء.

- يساعد فى إنقاص الوزن

يحرق المشى السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن، على سبيل المثال يمكن أن يساهم المشى فى المساء لمدة 5 دقائق بمرور الوقت فى إنقاص الوزن والصحة العامة.

- يحسن الدورة الدموية

يزيد المشى من تدفق الدم إلى القلب والرئتين والعضلات، وهذا بدوره يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

- يعزز الطاقة

يزيد المشى من تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات، ما يزيد من الطاقة، كما أنه يساعد على محاربة التعب من خلال زيادة اليقظة العقلية.

- يقلل من الإجهاد

يقلل المشى من مستويات التوتر عن طريق تقليل هرمون الكورتيزول، ويمكن أن يساعدك المشى لمدة 5 دقائق بعد يوم حافل على الاسترخاء والراحة.

- يحسن النوم

يمكن للمشى فى المساء لمدة 5 دقائق أن يعزز النوم بشكل أفضل من خلال تنظيم دورة النوم الطبيعية للجسم، والمعروفة بإيقاع الساعة البيولوجية.

- يحسن الصحة العقلية

يقلل المشى من القلق والاكتئاب والمزاج السلبى، ويمكن أن يعزز أيضًا احترام الذات والوظيفة المعرفية.

- يطيل العمر

يمكن للمشى بانتظام أن يطيل العمر عن طريق الحد من مرض السكرى وأمراض القلب والسرطان.