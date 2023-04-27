شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق للنوم بشكل أفضل مع التهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدى ومشاكل النوم بالنسبة لكثير من الأشخاص رفقاء فى الفراش مزعجين، ويعد التهاب المفاصل الروماتويدى (RA) أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يخطئ الجهاز المناعى فى خلايا الجسم نفسها، ما يؤدى غالبًا إلى التهاب المفاصل وآلام المفاصل الموهنة، ويمكن أن يكون ألم المفاصل شديدًا لدرجة أنه يتعارض مع قدرتك على النوم جيدًا وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وفى هذا التقرير نستعرض بعض الاستراتيجيات لتقليل الألم وتحسين جودة النوم عند الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى..



1 - خذ حمامًا ساخنًايمكن أن يكون الجمع بين الحرارة والماء بمثابة جلسة علاج مائى مصغرة لعضلاتك ومفاصلك، ما يؤدى إلى تخفيف الألم والتصلب.

2 - حافظ على الحرارة 1 - خذ حمامًا ساخنًايمكن أن يكون الجمع بين الحرارة والماء بمثابة جلسة علاج مائى مصغرة لعضلاتك ومفاصلك، ما يؤدى إلى تخفيف الألم والتصلب.2 - حافظ على الحرارة استخدام مرتبة كهربائية أو بطانية كهربائية لمدة 20 دقيقة يساعدك على الشعور بالراحة قبل النوم. 3 - ضع الجليد عليه 3 - ضع الجليد عليه عندما تتورم المفاصل، يمكن أن يكون وضع الثلج مهدئًا ويمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب.



5 - تجنب التحفيز الليلى 5 - تجنب التحفيز الليلى إذا كنت تعانى خلا النوم فابقِ الحيوانات الأليفة والتليفزيون خارج غرفة نومك، أيضًا تجنب قراءة شىء مثير أو مزعج أو استخدام جهاز إلكترونى (مثل الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول) لمدة ساعة على الأقل قبل النوم. 6 - ارفع ساقيك 6 - ارفع ساقيك قد يكون من المفيد وضع وسادة تحت ركبتيك لتخفيف الضغط على مفاصلك أثناء النوم 7 - مارس التأمل 7 - مارس التأمل لتمهيد الطريق لنوم أفضل، حاول التأمل وتركيز انتباهك على أنفاسك أو صور الاسترخاء لمساعدة عقلك وجسمك على تخفيف الضغط من اليوم. 8- اسأل عن الأدوية الداعمة للنوم 8- اسأل عن الأدوية الداعمة للنوم لتسهيل النوم بشكل أفضل بين مرضى التهاب المفاصل الرثيانى، يوصى أحيانًا بجرعات منخفضة من مضادات الاكتئاب. 9 - تجنب الوجبات الخفيفة قبل النوم 9 - تجنب الوجبات الخفيفة قبل النوم عدم تناول أى شىء قبل النوم بساعات قليلة لأن تناول الطعام يتسبب فى تحويل الدم إلى عملية الهضم، ما قد يتعارض مع النوم. تجنب أيضًا تناول الكحوليات ، والتي قد تساعدك على النوم ولكن يمكن أن تتداخل مع جودة نومك أثناء الليل. 10 - الحصول على مرتبة مريحة قدر الإمكاناختيار مرتبة مريحة لكامل الجسم يتمكنك من وضع مفاصلك بشكل أفضل لتخفيف الضغط وعدم الراحة، اختر بياضات أسرّة وبطانيات ناعمة لا تضع ضغطًا إضافيًا على مفاصلك. 10 - الحصول على مرتبة مريحة قدر الإمكاناختيار مرتبة مريحة لكامل الجسم يتمكنك من وضع مفاصلك بشكل أفضل لتخفيف الضغط وعدم الراحة، اختر بياضات أسرّة وبطانيات ناعمة لا تضع ضغطًا إضافيًا على مفاصلك.