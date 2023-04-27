شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الكبد هـ.. عوامل الخطر وطرق انتقاله والوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد الذى يسببه فيروس E (HEV) ينتشر بشكل أكثر شيوعًا فى البلدان النامية، ووفقًا لتقدير منظمة الصحة العالمية (WHO) حدثت 44000 حالة وفاة بسبب التهاب الكبد الوبائى هـ، وهناك أربعة أنماط وراثية للفيروس من بين هذه الأنماط الجينية، وينتشر النوعان الآخران فى الحيوانات مثل الخنازير البرية والخنازير والغزلان دون التسبب فى أى إصابة بها، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

كيف ينتقل فيروس التهاب الكبد الوبائى هـ؟

عادة ما يحدث انتقال فيروس التهاب الكبد الوبائى من خلال البراز، حيث يتم التخلص من المادة الفيروسية من خلال براز الشخص المصاب، ثم يدخل الفيروس إلى أمعاء الشخص السليم ما يجعل الشخص مريضاً، والوسيلة الأكثر شيوعا لانتقال الفيروس هى شرب المياه الملوثة.

عندما يتفاعل البشر مع الحيوانات الحاملة لهذا الفيروس هناك فرصة للإصابة بالعدوى الفيروسية من الحيوانات إلى البشر.

أعراض التهاب الكبد الوبائى هـ

الفيروس محدود ذاتيًا، ما يعنى أنه يتم حله فى غضون أسبوعين إلى ستة أسابيع، وكثير من الناس لا تظهر عليهم أعراض التهاب الكبد الحاد، وتشمل الأعراض التى تظهر بشكل شائع ما يلى..

حمى

تعب

ألم المفاصل

فقدان الشهية

ألم فى البطن، حكة، طفح جلدى

غثيان

القىء الذى يستمر لبضعة أيام

اليرقان

براز بلون الطين

طرق الوقاية من التهاب الكبد الوبائى هـ

النهج الأكثر فاعلية هو اتخاذ تدابير وقائية ضد العدوى، وتلعب النظافة دورًا مهمًا فى نقل HEV، ويمكن منع انتشار هذا الفيروس باتباع نظافة اليدين، وعدم شرب المياه من مصادر غير نظيفة أو قذرة، وعندما لا يكون هناك خيار متاح، قم بغلى الماء.