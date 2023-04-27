شكرا لقرائتكم خبر عن العمل لفترات طويلة دون راحة يسبب أمراض القلب والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة بريطانية أن العمل لساعات طويلة دون راحة يؤدى إلى إصابة الأشخاص بمخاطر صحية بالغة منها الإصابة بأمراض القلب والسكر والضغط وغيرها، وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطانى.

وقالت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) إن العمل لساعات طويلة يؤدى إلى ضغوط إضافية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ما قد يؤدى إلى الوفاة.

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية أن الأسباب الأكثر شيوعا لأمراض القلب، تتضمن التدخين والكحول وزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول، وتقول أيضا إن الإجهاد يمكن أن يلعب دورا رئيسيا.

وكشفت الدكتورة أنجيلا راى، استشارى أمراض القلب فى مستشفى لندن الجامعى، إن ساعات العمل ترتبط أيضا بصحة القلب، مشيرة إلى أن العمل لساعات طويلة يؤدى إلى خلل فى الجهاز العصبى اللاإرادى الذى يتحكم فى الأفعال اللاإرادية.

وأظهرت الدراسة أن العمل لساعات طويلة يزيد من خطر تعرضنا لنظم القلب غير الطبيعي مثل الرجفان الأذيني وبالتالي السكتة الدماغية.

وخلصت الدراسة إلى أن الأفراد الذين عملوا لساعات طويلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذينى، هو أكثر أنواع عدم انتظام ضربات القلب شيوعا مقارنة بساعات العمل العادية.

وأظهرت نتائج الدراسات أن الموظفين الذين يعملون لساعات طويلة كانوا أكثر عرضة لعدم انتظام ضربات القلب مقارنة بساعات العمل العادية.





وتشمل الأعراض الشائعة لأمراض القلب..

- ألم فى الصدر

- ألم فى الساقين أو الذراعين

- ضيق التنفس

- ضربات قلب سريعة جدا أو بطيئة

- الشعور بالدوار أو الدوخة أو الإغماء

- تورم الأطراف

- يمكن أن يؤدى ارتفاع ضغط الدم والسكرى أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب