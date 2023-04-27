شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حساسية الحشرات وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الحشرات تسبب لدغات مؤلمة أو مزعجة، وقد تسبب لسعات الحشرات رد فعل تحسسى يتسبب فى كثير من الأعراض وفقا لما نشره موقع allergyasthmanetwork.

ما هى الحشرات التى تسبب الحساسية؟ النحل "السترات الصفراء"تتجول هذه الحشرات السوداء والصفراء حول مناطق التنزه وعلب القمامة، وتثابر فى بحثها عن الطعام، وتكون عدوانية إذا واجهتها فى طريقها، ومن الربيع إلى منتصف الصيف، تبحث عن البروتين (الحشرات أو اللحوم الأخرى) لإطعام اليرقات فى العش، وبحلول أواخر الصيف يبلغ عددها ذروته وتذهب في بحث محموم عن الحلويات أينما وجدوا - خاصة في مشروبات النزهة الخاصة بك ويبني النحل أعشاشها تحت الأرض أو في جذوع الأشجار المتساقطة.



هورنتس هورنتس الدبابير أكبر قليلاً من النحل - أكبر حجمًا من النحلة الطنانة لكن بخصر ضيق محدد - ومعظمها أسود مع خطوط بيضاء أو صفراء، على الرغم من الخوف بسبب حجمها إلا أن الدبابير لا تلدغ الناس عادة ما لم يتم استفزازهم. دبابير الورق دبابير الورق أطول وأنحف من النحل أو الدبابير، تسحب الدبابير الورقية أرجلها الطويلة خلفها أثناء طيرانها، ويتراوح لونها من البني المحمر إلى الأسود، مع حلقات صفراء، وتتغذى الدبابير على الحشرات والعناكب، لكنها تتغذى أيضًا على الطعام في مناطق التنزه وصناديق القمامة. نحل العسلنحل العسل عبارة عن حشرات دهنية ذات لون بنى غامق، وغالبًا ما توجد حشرات مشعرة قليلاً تحوم حول الزهور الزاهية أو تتغذى على البرسيم، توجد غالبًا فى المناخات الدافئة، وهي عبارة عن نحل الفولكلور الذى يبنى خلايا النحل وينتج العسل، يمكنهم أن يلدغوا مرة واحدة فقط، تاركين خلفهم إبرهم فى الجلد. نحل العسلنحل العسل عبارة عن حشرات دهنية ذات لون بنى غامق، وغالبًا ما توجد حشرات مشعرة قليلاً تحوم حول الزهور الزاهية أو تتغذى على البرسيم، توجد غالبًا فى المناخات الدافئة، وهي عبارة عن نحل الفولكلور الذى يبنى خلايا النحل وينتج العسل، يمكنهم أن يلدغوا مرة واحدة فقط، تاركين خلفهم إبرهم فى الجلد.





ما هى أعراض حساسية الحشرات؟يمكن أن تتراوح أعراض حساسية سم الحشرات من رد فعل موضعي خفيف إلى تفاعل جهازي شديد يعرف باسم الحساسية المفرطة، ويكمن الخطر في أن رد الفعل التحسسي يمكن أن يحدث لأي شخص، حتى الأشخاص الذين ليس لديهم حساسية أخرى والأشخاص الذين تعرضوا للدغة من قبل دون أي مشاكل.





رد فعل محلىنظرًا لأن معظم الأشخاص لا يعانون من حساسية تجاه اللسعات، فإن رد الفعل الأكثر شيوعًا هو التورم والألم والحكة التي تتمركز حول موقع اللدغة. هذه هي استجابة جسمك للإنزيمات والمواد الكيميائية في سم الحشرة المهيجة. هذا طبيعي وليس رد فعل تحسسي. الكمادات الباردة أو الثلج هو أفضل علاج ، جنبًا إلى جنب مع مضادات الهيستامين أو غسول الكالامين للسيطرة على الحكة.





رد فعل جهازى (كامل الجسم)سيؤدى رد الفعل التحسسى إلى ظهور أعراض في أجزاء أخرى من الجسم، بعيدًا عن اللدغة. يسمى هذا رد فعل نظامي أو رد فعل للجسم كله. الأعراض الأكثر شيوعًا مرتبطة بالجلد ، مثل الطفح الجلدي (طفح جلدي مرتفع ومثير للحكة) أو تورم عميق.



ماذا تفعل بعد لدغة الحشرات؟ نفض الحشرة بعيدًا عن بشرتك عادة ما تحدث أعراض لسعات الحشرات بسرعة، وأحيانًا في غضون 10 دقائق. كلما تلقيت العلاج مبكرًا ، زادت احتمالية تحسن الأعراض. نظرًا لأنه من المستحيل التنبؤ بما إذا كانت الأعراض ستتطور من معتدلة إلى مهددة للحياة، فمن الأكثر أمانًا إعطاء الإبينفرين على الفور بدلاً من الانتظار لمعرفة ما سيحدث. المتابعة دائمًا بالرعاية الطبية: الحساسية المفرطة لسعات الحشرات طويلة الأمد ويمكن أن تعود بعد زوال الإبينفرين (بعد 30 دقيقة).ماذا تفعل بعد لدغة الحشرات؟ نفض الحشرة بعيدًا عن بشرتك ابتعد عن المنطقة ببطء، تتعرض بعض الحشرات للتهديد بالحركات السريعة وقد يؤدي الجري إلى زيادة امتصاص الجسم للسم.

إذا تركت إبرة في الجلد (علامة منبهة لنحل العسل)، فاكشطها بسطح مستوٍ، مثل بطاقة الائتمان؛ لا تستخدم الملقط أو أطراف أصابعك، لأن ذلك قد يؤدي إلى ضغط المزيد من السم في منطقة اللدغة.

ضع الثلج لتقليل التورم.