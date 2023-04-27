شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان اللوزتين الأعراض والأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون جسمنا من تريليونات من الخلايا ويمكن أن ينمو السرطان فى أى مكان، وحال النمو غير الطبيعى للخلايا فى اللوزتين يؤدى ذلك إلى الإصابة بسرطان اللوزتين، ويمكن أن يسبب سرطان اللوزتين مشاكل فى البلع والإحساس بأن شيئًا ما عالق فى الحلق، وعادة ما يتم اكتشافه بعد انتشاره إلى الأنسجة المحيطة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.





سرطان اللوزتين هو النوع الأكثر شيوعًا من الأورام الخبيثة في الفم (سرطان الفم والبلعوم وهو حالة تتطور فيها أنسجة البلعوم إلى خلايا خبيثة)، ويشكل 23.1% من جميع الأورام الخبيثة في هذه المنطقة، وكان هناك ارتفاع حاد فى حدوثه فى السنوات العديدة الماضية بسبب الزيادة في السرطانات الناجمة عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وأدى "الوباء الفيروسي" لفيروس الورم الحليمي البشري إلى زيادة حالات الإصابة بسرطان الفم والبلعوم بشكل كبير في السنوات الأربعين الماضية.

ما هو سرطان اللوزتين





أعراض سرطان اللوزتينبشكل عام تظهر الأورام الإيجابية لفيروس الورم الحليمي البشري عند الشباب غير المدخنين، بينما توجد الأورام السلبية لفيروس الورم الحليمي البشري لدى الذكور الأكبر سنًا الذين يدخنون ولديهم أمراض مصاحبة أخرى.





بعض الأعراض الشائعة هي:

إلتهاب الحلق

آلام الأذن من جانب واحد

الشعور بامتلاء الحلق

يجب أيضًا أن نضع في اعتبارنا الأعراض التالية - فقدان الوزن ، وفقدان الشهية ، وبحة الصوت المستمرة ، والصعوبة أو الألم أثناء البلع.





أسباب سرطان اللوزتينتقليديا نلقي باللوم على التدخين وإساءة استخدام الكحول في الإصابة بسرطان اللوزتين، ومع ذلك فإن التدخين عامل تنبؤ سيئ بشكل مستقل.





التقييم والاختباراتيوصى بإجراء فحص كامل للأنف والأذن والحنجرة مع ملامسة الرقبة، يجب أيضًا فحص قاعدة اللسان، وvallecula، وجدار البلعوم الجانبى، والفضاء الخلفي للأنف.

ويتم إجراء تنظير داخلي شامل لاستبعاد الثانوية وتخطي الآفات في الشعب الهوائية العلوية والمرىء.

وتشمل الفحوصات الإشعاعية التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، ويساعد التصوير بالرنين المغناطيسي مع التباين في تحديد الانتشار الموضعي ويعطي أفضل مناظر للأنسجة الرخوة.

علاج سرطان اللوزتين

يشمل علاج سرطان اللوزتين الجراحة والإشعاع الكيميائى.