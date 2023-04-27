بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعانين من التهاب المفاصل، فقد يقترح الأطباء العلاج بواسطة الحرارة والبرودة للتعامل مع آلام العظام والسخونة، يعد العلاج الحراري أكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل. إليك كيفية علاج السخونة الداخلية وآلام العظام.

علاج السخونة الداخلية وآلام العظام

يعد العلاج الحراري طريقة فعالة للتعامل مع الألم الناجم عن التهاب المفاصل، فقد تعد واحدة من أكبر فوائد العلاج الحراري أنه طريقة غير مكلفة لعلاج هذه المشكلة، ففي هذه الطريقة يتم تطبيق الحرارة على المفاصل المصابة، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف التورم والتصلب والألم الناجم عن التهاب المفاصل.

تساعد الحرارة في إرخاء العضلات وتحسين تدفق الدم في المفاصل والعضلات. يعد أفضل وقت لهذا العلاج هو أثناء الصباح حيث يمكن أن يساعد في إرخاء الركبة المصابة بالتهاب المفاصل.

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في كثير من الأحيان ، يتم استخدام العلاج الحراري مع العلاج البارد لجعله أكثر فعالية ولكن يمكن استخدامه بمفرده أيضًا.

علاج السخونة الداخلية وآلام العظام بالعلاج الحراري

يحفز العلاج الحراري قوة الشفاء في الجسم. حيث يمكن إجراء العلاج الحراري بعدة طرق. يمكن للمرء استخدام الحرارة الجافة، مثل مصابيح أو وسادات التدفئة، أو الحرارة الرطبة ، مثل ملابس الغسيل الساخنة أو الحمامات الدافئة.

انتبهي لتلك الأمور

يعد الأمور التي يجب التأكد منه عند علاج السخونة الداخلية وآلام العظام بالعلاج الحراري هو أن درجة الحرارة يجب أن تكون مريحة للمريض.

لا ينبغي أن تكون منخفضًة جدًا لأنه لن يكون فعالًا جدًا ، ولا يجب أن يكون مرتفعًا جدًا، لأنه قد يحرق الجلد.

لكي يكون العلاج فعالاً ، يجب أن تصل الحرارة إلى العضلات والأنسجة المصابة. إذا كانت الجلسة قصيرة جدًا ، فستنتهي فقط بتسخين الجلد.

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تتطلب آلام المفاصل الخفيفة إلى المتوسطة القريبة من الجلد 15-20 دقيقة من العلاج ، بينما تتطلب الإصابات العميقة في أسفل الظهر أو الورك 30 دقيقة على الأقل.

متى يجب على الشخص الامتناع عن العلاج بالحرارة؟

هناك بعض الحالات التي لا يكون فيها العلاج بالحرارة مناسبًا. بعض هذه الظروف مذكورة أدناه:

- إذا أصيب المفصل بكدمات أو تورم.

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- إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب.

- إذا كانت المرأة حامل (يجب أن تتجنب بشكل خاص المنتجعات الصحية وأحواض الاستحمام الساخنة).

- إذا كان هناك جرح مفتوح.

- إذا كان الشخص يعاني من مشاكل جلدية مثل التهاب الجلد.

- إذا كان المريض يعاني من مرض السكري.

- إذا كان الشخص يعاني من تجلط الأوردة العميقة.

- إذا كان الشخص يعاني من ضعف شديد في الإدراك.

- إذا كان الشخص يعاني من مرض الأوعية الدموية الطرفية.

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طرق مختلفة لعلاج السخونة الداخلية وآلام العظام بالعلاج الحراري

في ما يلي طرق شائعة لتطبيق الحرارة على مفصل مصاب بالتهاب المفاصل للحصول على أفضل النتائج:

ماء ساخن

من أكثر الطرق شيوعًا استخدام زجاجة ماء ساخن مصنوعة من البلاستيك اللين أو المطاط. زجاجة الماء مملوءة بالماء الساخن وتوضع على المفاصل. يظل الماء دافئًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

بقع الحرارة

تعتبر اللاصقات الحرارية خيارًا مناسبًا للغاية حيث يمكن ارتداؤها تحت الملابس بسهولة. تنبعث من هذه البقع حرارة منخفضة المستوى لساعات وهي متوفرة حتى مع مراهم تسكين الآلام للحصول على نتائج أفضل.

وسادة التدفئة الكهربائية

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إذا كانت المنطقة المصابة كبيرة ، مثل الظهر أو الوركين ، فإن استخدام وسادة التدفئة الكهربائية هو الخيار الأمثل. يمكن توصيلها بالتيار الكهربائي وتثبيتها على المفصل لمدة 20-25 دقيقة. تتميز وسادات التدفئة بالقدرة على الحفاظ على مستوى حرارة ثابت.

ملاحظة من "الجميلة" قبل المباشرة بتطبيق أي علاج طبيعي ننصحك سيدتي بمراجعة الطبيب المختص.

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المصدر: webmd