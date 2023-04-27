أفضل مشروب لحرق الدهون مجرب

بيروت - نادين محمد - لكل من تبحث عن طرق طبيعية لحرق الدهون، هذه قائمة بأفضل مشروبات التخسيس التي ينصح بتناولها خبراء التغذية، في إشارة إلى أن هذه المشروبات لا تحقق النتائج المرجوة، إذا ما تم تناولها بمفردها دون أن يرافقها نظام غذائي صحي وبعض التمارين الرياضية.



مشروبات تخسيس مجربة لحرق الدهون

أثبتت التجارب وبعض الدراسات أن فعالية هذه المشروبات التي يطلق عليها مصطلح "الديتوكس" Detox في حرق الدهون تعود لقدرتها على طرد السموم من الجسم وتعزيز عملية الأيض، ما يساعد على فقدان الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، وهذه قائمة بأفضلها:

مشروب الشاي الأخضر لحرق الدهون

الشاي الأخضر من أفضل المشروبات التي تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن، وفق ما أكدته الدراسات العلمية لمحتواه من مضادات الأكسدة المعروفة باسم كاتيشين Catechin التي تحفز عملية الأيض، وبفضل محتواه من الكافيين Caffeine الذي يرفع من مستوى الطاقة في الجسم.

الطريقة

• ينقع كيسان من الشاي الأخضر في كوب من الماء المغلي لمدة 5 دقائق.

• يضاف القليل من عصير الليمون، بضع وريقات من النعناع الطازج وملعقة من العسل النقي.

• يمكن تناول هذا المشروب لحرق الدهون ساخناً أو بارداً، ويفضل أن يتم ذلك على الريق قبل وجبة الفطور.

قد يهمك أيضا التعرف على فوائد الشاي الاخضر للبشرة اليك ماسك الشاي الاخضر والزبادي لبشرة ولا أنقى

الماء لحرق الدهون

إلى جانب أنه خالٍ من السعرات الحرارية، يساعد الماء على رفع معدل الطاقة وتنشيط الكبد، العضو الرئيس في عملية الأيض، كما يكبح الشعور بالجوع ويقلل من مستوى الإنسولين والغلوكوز في الجسم.

يجب تناول 2700 مل يومياً للمرأة، أي ما يعادل ليترين و ½ و 3700 للرجل، أي 3 ليتر و ½.

مشروب الليمون والماء الدافىء لحرق الدهون



يعزز مشروب الليمون والماء الدافىء من عملية الأيض ويكبح الرغبة في تناول الطعام، يزيل السموم من الجسم ويحفزه على إنتاج إنزيمات الهضم التي تحرق الدهون وتحسن من أداء وظائف الكبد بشكل أفضل.

الطريقة

• يضاف عصير ½ ليمونة إلى كوب من الماء الدافىء.

• يحرك المزيج ويتم تناوله على معدة فارغة يومياً وقبل الخلود على النوم لمدة شهر.

مشروب الزنجبيل لحرق الدهون



الزنجبيل من التوابل الحريفة التي تزيد من درجة حرارة الجسم، يقضي على جميع الدهون المتراكمة في الجسم ويمنع إنتاج هرمون الكورتيزول Cortisol المتسبب في زيادة الوزن.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف ½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور إلى الماء المغلي.

• يرفع مشروب الزنجبيل عن النار ويترك لمدة 5 دقائق حتى ينتقع.

• يمكن إضافة العسل النقي لتحليته.

• يتم تناول مشروب الزنجبيل لحرق الدهون مرتين في اليوم صباحاً ومساءً.

مشروب القرفة والتفاح لحرق الدهون



من أفضل المشروبات الصحية التي تزيل سموم الجسم وتساعد على حرق الدهون. يمكن تناول ليتر منه على مدار اليوم.

الطريقة

• تقطع ثمرة من التفاح إلى شرائح رفيعة.

• توضع في وعاء ويضاف لها عود من القرفة، كوب من مكعبات الثلج وكوبان من الماء.

• يترك المزيج حتى تذوب كعبات الثلج تماماً.

• يتم تناول مشروب القرفة والتفاح لحرق الدهون على مدار اليوم.

ملاحظة الصور من موقع FREEPIK

ما رايك الاطلاع أيضاً على مشروب عجيب لحرق دهون البطن والفخذين والارداف