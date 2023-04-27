بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن علاج البواسير الخارجية المنتفخة، وترغبين في تجربة بعض العلاجات المنزلية والتي أثبت بعضها أنها تساعد في تقليص حجم البواسير الخارجية. إليك مجموعة من العلاجات الطبيعية التي يمكنك تجربتها.

1. علاج البواسير الخارجية المنتفخة بحمامات المقعدة

بشكل عام، يوصي الأشخاص الذين يعانون من البواسير المؤلمة بالجلوس في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة، عدة مرات في اليوم ويمكنك وضع هذا الوعاء الصغير فوق المرحاض مباشرةً فهو يوفر طريقة ملائمة لتهدئة البواسير. يمكنك أيضًا الجلوس في حوض الاستحمام المملوء بالماء الدافئ.

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2. علاج البواسير الخارجية المنتفخة بقشر سيليوم

قشور السيليوم مكمل يساعد على زيادة تناول الألياف وتليين البراز لتسهيل مروره . احرصي على عدم زيادة الألياف كثيرًا وبسرعة كبيرة لأنها قد تسبب غازات أو تقلصات في المعدة.

يمكنك تناول قشور السيليوم لتليين البراز وجعل حركات الأمعاء أكثر انتظامًا. عليك التأكد من تناول الكثير من الماء إذا كنت تتناولين هذه المكملات .

3. الصبار لعلاج البواسير

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قد تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الصبار في تهدئة التهاب البواسير. على الرغم من عدم توفر الأبحاث لاستخدامه في علاج البواسير على وجه التحديد، فقد أظهر استخدام البواسير بعض الفوائد لحالات الجلد الالتهابية الأخرى.

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4.خل التفاح أسوأ علاج

على الجانب الآخر بعيدا عن العلاجات السابقة يقول بعض المرضى أن خل التفاح من علاجات المجربة للبواسير فهو يمكن أن يوفر راحة فورية للبواسير ، ويقلل من الحكة والألم ولكن لايوصي باستخدام هذا العلاج لأنه قد يحرق الجلد مع الإفراط في الاستخدام ويؤدي إلى حدوث مشاكل.

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5. زيت شجرة الشاي

يقول بعض الناس أن خصائص زيت شجرة الشاي المطهرة والمضادة للالتهابات قد تقلل من التورم والحكة التي تسببها البواسير.

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6.استخدم أكياس الشاي

يمكن تهدئة البواسير الخارجية عن طريق وضع كيس شاي دافئ ومبلل . تساعد مادة العفص الموجودة في الشاي على تقليل التورم وتخفيف الألم وتعزيز تخثر الدم لوقف النزيف.

في النهاية يمكن علاج البواسير والوقاية منها، بتناول ما يكفي من الألياف (25 جرامًا يوميًا للنساء و 38 جرامًا يوميًا للرجال) وتناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا. ويمكن أن تسهل هذه التغييرات الغذائية مرور البراز وتمنع تكرار المشكلة.

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ملاحظة: عليك استشارة طبيبك قبل تجربة العلاج المنزلي ، وإذا ظهرت مشاكل مع أي علاج ، فتوقفي عن محاولة علاج البواسير في المنزل على الفور.

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7. مكعبات الثلج

تنتفخ الأوعية الدموية بسبب البواسير ، لكن البرودة يمكن أن تقلصها وتريحها بشكل كبير. املئي كيسًا بالثلج، ولفي قطعة قماش رقيقة حوله ولكن لا تضيعه مباشرة على الجلد، يمكنك الجلوس عليه لمدة 20 دقيقة تقريبًا للتخفيف من البواسير .

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المصدر: franciscanhealth.