شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقوية المناعة لدى حديثى الولادة.. أبرزها الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجهاز المناعى لحديثى الولادة ليس قويًا مثل الجهاز المناعى للبالغين، كما أنه لم يتطور بشكل كامل، ولا تبقى المناعة التى تنقلها الأم إلى الطفل بعد الولادة طويلا وتبدأ فى التضاؤل ​​خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى من ولادة الطفل، وبالتالى من الضرورى اتخاذ التدابير اللازمة التى يمكن أن تساعد فى تقوية جهاز المناعة لدى الطفل وتساعد فى مكافحة الأمراض والالتهابات المختلفة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

الرضاعة الطبيعية

وتعتبر الرضاعة الطبيعية من أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لتقوية مناعة الأطفال حديثى الولادة، ويحتوى حليب الثدى على أجسام مضادة وبكتيريا صحية تساعد على حماية الأطفال حديثى الولادة من العدوى والأمراض.

التطعيمات

من الضرورى تطعيم طفلك لمكافحة الأمراض الخطيرة مثل الالتهاب الرئوى والتهاب السحايا، سيتم تعزيز جهاز المناعة لطفلك حتى يتمكن من تحديد ومكافحة أي عدوى أو أمراض، ومنع المشكلات الرئيسية في المستقبل. لضمان حماية أطفالهم حديثي الولادة ، يجب على الآباء الالتزام بنظام التطعيم الذي اقترحه طبيب الأطفال.

النظافة الجيدة

هناك ممارسة أخرى يجب على جميع الآباء اتباعها لحماية أطفالهم من العدوى وهي الحفاظ على النظافة الجيدة، ويستلزم ذلك غسل اليدين باستمرار واستخدام معقمات اليدين والحفاظ على بيئة نظيفة.

نظام غذائي متوازن

الغذاء الأمثل للأطفال يأتي من حليب الأم ، ولكن بعد أن يبدأوا في تناول وجبات صلبة ، يجب على الوالدين توفير مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. النظام الغذائي المتوازن ضروري لدعم نمو المولود الجديد والمساعدة في نموه. البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات كلها ضرورية لتطوير نظام مناعي قوي.

النوم الكافي

قلة النوم يمكن أن تضعف جهاز المناعة لدى المولود وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى والنوم ضرورى للنمو البدنى والعقلى لحديثى الولادة، لتحسين نوعية نوم الأطفال حديثي الولادة، يجب على الآباء التأكد من حصولهم على قسط كافٍ من النوم وتطوير روتين ليلي.

تجنب التعرض للمرضى

يجب تجنب تعريض مولودك الجديد لأماكن أو أشخاص مرضى لأنهم معرضون للإصابة بالعدوى. يجب على الآباء الامتناع عن إحضار أطفالهم إلى المناطق المزدحمة أو الأماكن التي يوجد بها خطر كبير للإصابة بالعدوى ، مثل دور الحضانة والمستشفيات والعيادات.

ممنوع التدخين بالقرب من الطفل

يجب تجنب التدخين السلبي لأنهما قد يضعفان جهاز المناعة لدى طفلك، ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسى عند الأطفال، ومن ثم يجب على الآباء الامتناع عن التدخين وإبعاد المدخنين عن مواليدهم.

أشعة الشمس

فيتامين د ، الضروري لتطوير جهاز مناعة قوي، موجود بشكل طبيعي في ضوء الشمس. وللمساعدة في امتصاص فيتامين د يجب على الآباء تعريض أطفالهم حديثي الولادة لأشعة الشمس لفترة قصيرة كل يوم.