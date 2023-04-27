شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب أمراض الفم الشائعة وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة الفم جزء لا يتجزأ من الصحة العامة والرفاهية، وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يكون عدم الاعتناء بنظافة الفم سببا لمجموعة من أمراض الفم والظروف التي يمكن أن تؤثر على صحتنا بأكثر من طريقة.

أسباب أمراض الفم الشائعة وطرق الوقاية منها

سنناقش في هذه التقرير بعضًا من أكثر أمراض الفم شيوعًا وأسبابها وإجراءات الوقاية منها.

1. تسوس الأسنان

تسوس الأسنان هو أكثر أمراض الفم شيوعًا ، ويصيب الأشخاص من جميع الأعمار. يحدث عندما تكسر البكتيريا الموجودة في الفم السكر وتنتج حمضًا يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، يمكن أن يؤدي تسوس الأسنان إلى تسوس الأسنان والألم والعدوى.

الأسباب

سوء نظافة الفم ، والنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات ، وجفاف الفم ، والتدخين ، وبعض الحالات الطبية التي تقلل من إنتاج اللعاب.

الوقاية

نظف الأسنان مرتين في اليوم ، واستخدم الخيط مرة واحدة في اليوم ، وقلل من تناول السكر والكربوهيدرات ، وقم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام للتنظيف والفحوصات واستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

2. أمراض اللثة

أمراض اللثة ، والمعروفة أيضًا باسم أمراض اللثة ، هي عدوى بكتيرية تصيب اللثة والأنسجة الداعمة للأسنان. يتراوح من التهاب اللثة الخفيف إلى التهاب دواعم السن الشديد ، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان.

الأسباب

سوء نظافة الفم والتدخين والسكري والتغيرات الهرمونية وبعض الأدوية.

الوقاية

اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا ، واستخدم الخيط مرة واحدة يوميًا ، واستخدم غسول الفم المضاد للميكروبات ، والإقلاع عن التدخين ، والتحكم في مرض السكري ، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام للتنظيف والفحوصات.

3. سرطان الفم

سرطان الفم هو مرض خطير يهدد الحياة ويصيب الشفتين واللسان والفم والحلق. غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد في مراحله المبكرة ، مما يجعل علاجه صعبًا.

الأسباب

تعاطي التبغ، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، وسوء نظافة الفم.

الوقاية

تجنب تعاطي التبغ ، ومارس نظافة الفم الجيدة ، واحصل على فحوصات منتظمة لسرطان الفم.

4. حساسية الأسنان

حساسية الأسنان هي مشكلة أسنان شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. يحدث عندما يتآكل مينا الأسنان ، مما يؤدي إلى تعريض الطبقة الداخلية الحساسة للسن.

الأسباب

تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة ، واستهلاك الأطعمة والمشروبات الحمضية ، وأمراض اللثة ، وطحن الأسنان.

وقاية

استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ، وتجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية ، وتحكم في أمراض اللثة ، وارتدِ واقي الفم إذا كنت تطحن أسنانك ، واستخدم معجون الأسنان المزيل للحساسية.

5. جفاف الفم

جفاف الفم ، المعروف أيضًا باسم جفاف الفم ، هو حالة ينتج فيها الفم كمية أقل من اللعاب ، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة ومشاكل أخرى تتعلق بصحة الفم.

أسباب أخرى لأمراض الفم

بعض الأدوية والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والشيخوخة والجفاف.

سبل الوقاية من أمراض الفم

اشرب الكثير من الماء ، وتجنب الكحول والكافيين ، وامضغ علكة خالية من السكر ، واستخدم مرطبًا للجو ، وتحدث إلى طبيبك حول تعديل أدويتك إذا كانت تسبب جفاف الفم.

يمكن أن يؤدي الحفاظ على نظافة الفم الجيدة واعتماد عادات صحية إلى قطع شوط طويل في الوقاية من أمراض الفم، يمكن أن يساعد تفريش الأسنان مرتين يوميًا ، والتنظيف بالخيط مرة واحدة يوميًا ، والحد من تناول السكر والكربوهيدرات ، والإقلاع عن التدخين ، وإدارة الحالات الطبية ، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام للتنظيف والفحوصات ، في الحفاظ على صحة فمك وخالٍ من الأمراض. تذكر أن الوقاية دائما خير من العلاج