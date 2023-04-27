شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات ضرورية قبل وبعد قسطرة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قسطرة القلب هي طريقة شائعة لتشخيص أمراض القلب وعلاجها، في هذا الإجراء يدخل الطبيب قسطرة (أنبوب رفيع ومرن) في شريان أو وريد في الفخذ أو الذراع أو الرقبة ويتم تمرير القسطرة عبر الأوعية الدموية إلى قلبك.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealthعند استخدام قسطرة القلب كأداة تشخيصية ، يمكن للأطباء:

-تحديد مكان الانسداد أو الضيق في الأوعية الدموية (المعروف باسم تصوير الأوعية الدموية)

-إجراء خزعة من قلبك (أخذ عينة صغيرة من الأنسجة)

-تحقق من كيفية ضخ قلبك

-قياس الضغط ومستويات الأكسجين في القلب والرئتين

-تشخيص عيوب القلب أو مشاكل صمامات القلب





عند استخدام قسطرة القلب كأداة علاجية ، يمكن للأطباء:

-إجراء رأب الوعاء (إجراء لفتح الشرايين المسدودة عن طريق نفخ بالون صغير)

-ادخل دعامة (جهاز يساعد في دعم فتح الشريان)

-أغلق الثقوب في القلب

-إصلاح عيوب القلب الخلقية (الموجودة منذ الولادة)

-استبدال أو إصلاح صمامات القلب

-إجراء الاستئصال (إجراء لعلاج اضطرابات ضربات القلب)

-أغلق أجزاء من القلب لمنع تجلط الدم

-إجراء القسطرة

-تجرى القسطرة القلبية عادةً في المستشفى عندما تكون مستيقظًا ولكن تحت تأثير التخدير.

ستحصل على دواء لمساعدتك على الاسترخاء، ومخدر موضعي لتخدير المنطقة التي يتم فيها إدخال الإبرة (في الفخذ أو الذراع أو الرقبة).

سيقوم طبيبك بعمل ثقب بإبرة صغيرة من خلال جلدك وفي وعاء دموي كبير و يتم إدخال غمد بلاستيكي في الوعاء، بعد ذلك سيقوم طبيبك بإدخال قسطرة في قلبك من خلال الغمد.

يمكن أن تكون الأشعة السينية الحية بمثابة دليل لمعرفة مكان وضع القسطرة قد يقوم طبيبك بحقن صبغة تباين من خلال القسطرة لمعرفة مكان انسداد الشرايين.

بمجرد وضع القسطرة في المكان الصحيح ، يمكن لطبيبك أن ينظر إلى قلبك أو يقوم بأي إجراءات ضرورية.

قبل القسطرة

-لا تأكل أو تشرب أي شيء لمدة ست ساعات على الأقل قبل إجراء قسطرة القلب.

-أخبر طبيبك في وقت مبكر عن جميع الأدوية التي تتناولها ، واسأل عما إذا كان يجب عليك تناولها في يوم الإجراء.

-أيضًا ، أخبر طبيبك مسبقًا بجميع الحالات الطبية التي تعاني منها. تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت حاملاً قبل إجراء هذا الإجراء.

بعد القسطرة

-عادةً ما يستغرق التعافي من قسطرة القلب بضع ساعات.

-قد تحتاج إلى الاستلقاء في وضع مسطح لعدة ساعات بعد العملية.

-يجب أن تكون قادرًا على تناول الطعام والشراب بعد إجراء قسطرة القلب قد تشعر ببعض الانزعاج في مكان وضع القسطرة.

-قد تتمكن من العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

تشمل المخاطر المضاعفات لقسطرة القلب ما يلي:

-نزيف أو كدمات

-نوبة قلبية أو سكتة دماغية

-تلف الشريان حيث تم إدخال القسطرة

-عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)

-رد فعل تحسسي تجاه الصبغة أو الدواء المستخدم

-تلف الكلى

-عدوى

-جلطة دموية

-تمزق الأنسجة في القلب أو الشريان