شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن "الانتباذ الرحمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانتباذ البطاني الرحمي واحد من الأمراض الشائعة بين النساء، وهو عبارة عن هو حالة يتم فيها العثور على الأنسجة التي تشكل بطانة الرحم "النسيج الذي يبطن الرحم" والذي يذرفه الحيض من شهر لآخر خارج الرحم في البطن أو الحوض.

عندما يتم العثور على هذا النسيج في مكان آخر يمكن أن يسبب ألمًا مزمنًا والتهابًا وتندبًا ويمكن أن يؤدي إلى العقم يمكن أن يؤثر أيضًا على أعضاء أخرى مثل الزائدة الدودية والمثانة والأمعاء الدقيقة والغليظة إذا انتشر.

ويقدم الخليج 365 كل ما تريدين معرفته عن الانتباذ الرحمى وفقا لما ذكره موقع healthmatters

س: ما هي علامات وأعراض الانتباذ الرحمى؟

هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن أن يظهر بها التهاب بطانة الرحم ويظهر تشنجات الدورة الشهرية السيئة ، والجماع المؤلم ، والعقم هي "ثلاثية" الأعراض عندما نبدأ في رؤية النساء مع هذه الشكاوى الثلاث معًا ، يكون مؤشر الشك مرتفعًا جدًا.

لكننا لا نرى دائمًا كل هذه الأشياء الثلاثة في نفس الوقت تكون الأعراض في بعض الأحيان خفية في أوقات أخرى ، سيكون هناك دم في البول أو البراز أو سيكون لديهم حركات أمعاء مؤلمة أو ألم عند التبول أو قد يعانين من ألم في الحوض بسبب تضخم المبيض بسبب ورم بطانة الرحم ، وهو كيس يتكون عندما ينمو نسيج بطانة الرحم في المبيضين.

س:كيف يتم تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي؟

المعيار الذهبي هو الجراحة طفيفة التوغل مع تنظير البطن ، وهو إجراء للمرضى الخارجيين حيث نضع كاميرا في شق صغير في البطن لفحص أعضاء الحوض يمكننا أخذ التاريخ السريري وإجراء فحص جسدي ، والذي يمكن أن يرفع مؤشر الشك بدرجة عالية جدًا بناءً على النتائج وما نسمعه من المريض لكن لا يمكننا تأكيد ذلك بشكل قاطع حتى نجري الجراحة.

س:كيف يتم علاج الانتباذ البطاني الرحمي؟

بالنسبة للحالات الخفيفة ، تتمثل أهداف العلاج في إدارة الأعراض ومنع تطور المرض يمكن أن تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين في إدارة الألم، و يمكن أن يساعد العلاج الهرموني أيضًا في منع التقدم.

إذا كان الشخص لا يستجيب للأدوية ، فقد يحتاج إلى جراحة بالمنظار هذه واحدة من أفضل الطرق لتصحيح الانتباذ البطاني الرحمي جراحيًا، و غالبًا ما يتم إجراؤه بمساعدة الروبوت ولا يتطلب سوى بضع شقوق صغيرة على البطن.

عادة ما تستلزم الجراحة في أي مكان من ثلاثة إلى خمسة "شقوق ضمادة" على المعدة ، ويمكن للمرضى العودة إلى المنزل في نفس اليوم عادة ما يكون وقت الاسترداد أسبوعين ؛ تعود العديد من النساء إلى العمل والحياة في وقت أقرب من ذلك.

س:ماذا عن الحالات الأكثر خطورة؟

إذا انتشر الانتباذ البطاني الرحمي إلى أعضاء مثل الأمعاء أو المثانة ، فقد تحتاج أنظمة الأعضاء إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الآفة في بعض الأحيان يحتاج الناس إلى استئصال الأمعاء ، وهي عملية جراحية لإزالة جزء من الأمعاء الدقيقة أو الغليظة ، أو استئصال الزائدة الدودية.

السيناريو الأخير هو استئصال الرحم أو إزالة المبايض لأن كل شيء آخر قد فشل ومع ذلك ، في تلك الحالات المعقدة ، تكون الجراحة تحويلية وتحسن نوعية حياة المرأة بشكل كبير.

س:هل يمكنك الحمل بعد الجراحة؟

واحدة من المخاوف الرئيسية لدى النساء هو فقدان الخصوبة وفقدان وظيفة المبيض بمعنى آخر ، هل يؤثر علاج الانتباذ البطاني الرحمي للمبيض على عدد البويضات؟ عندما نجري جراحة الانتباذ البطاني الرحمي ، فإن هدفنا النهائي للمريضة التي تريد الحمل في المستقبل هو الحفاظ على الخصوبة وتحسين الخصوبة في معظم الحالات ، يكون المريض قادرًا على الإنجاب.