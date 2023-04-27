شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح كيف يحميك "فيتامين د" من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة بريطانية أن التعرض لأشعة الشمس يحمي الأشخاص من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، لما تحتويه من فيتامين D ،وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.وينصح الأطباء بتعرض الافراد لاشعة الشمس المفيدة في اوقات معينة من نهار كل يوم ، كما أنهم يحذرون من التعرض للأشعة فوق بنفسجية الضارة الناتجة من الشمس المسببة لسرطان الجلد .

وأوضحت نتائج التجارب التي قام بها الباحثون من جامعة تافتس أن التعرض لأشعة الشمس تؤدي إلى إنتاج الجسم لفيتامين D، والذي ارتبط بانخفاض مستويات الالتهاب وتقوية العظام في الشيخوخة.

ووجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين أشعة الشمس في أدمغتهم هم أيضا أقل عرضة بنسبة 33% للإصابة بالخرف.

كما اوصي الخبراء ، أولئك الذين يعيشون في مدن تغيب فيها الشمس طويلا خلال فصل الشتاء، بتناول مكملات فيتامين D، لكن الأبحاث تظهر أن الإفراط في تناول هذه المكملات يمكن أن يكون ساما.

وأظهرت النتائج أن الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين D في الدماغ، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف ،وأن أدمغة كبار السن تعمل بشكل أفضل مع مستويات أعلى من فيتامين D.

في ذات السياق قالت الدكتورة سارة بوث، أخصائية التغذية بجامعة راش، التي قادت الدراسة ان فيتامين D كان موجودا في أنسجة المخ، وأن مستويات فيتامين D العالية في جميع مناطق الدماغ الأربعة مرتبطة بوظيفة إدراكية أفضل.