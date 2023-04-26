شكرا لقرائتكم خبر عن هل سرطان الدم "اللوكيميا" مرض وراثى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مرض اللوكيميا مرضًا مرتبطًا بالجينات، ولكنه ليس وراثيًا في العادة - بمعنى أنه لا يمكن توريثه بشكل عام من الوالدين إلى الطفل، وترتبط معظم حالات اللوكيميا بعوامل خطر محددة لديك خلال حياتك ، بعضها يمكنك التحكم فيه والبعض الآخر لا يمكنك التحكم فيه. ويمكن لطفرة جينية في الحمض النووي لخلايا الدم أن تسبب أنواعًا معينة من سرطان الدم. يمكن أن تؤدي الطفرة إلى خلل في خلايا الدم ، وقد يؤدي عدد خلايا الدم المعطلة في نظامك في النهاية إلى تجاوز عدد خلايا الدم الطبيعية. يمكن أن يؤدي وجود عدد كبير جدًا من خلايا الدم الطافرة إلى منع نخاع العظم من الاستمرار في إنتاج خلايا الدم السليمة، وفقا لما نشره موقع healthcentral

عندما نقول أن هذا المرض وراثي وليس وراثيا ، فهذا يعني أن الطفرات في الحمض النووي الخاص بك والتي تجعلك أكثر عرضة للإصابة لم تنتقل إليك من جيل سابق ، بل نتجت عن تأثيرات أخرى خلال حياتك. تسمى هذه الطفرات الجينية المكتسبة .

وعلى سبيل المثال ، إذا تعرضت ، كطفل ، للتدخين السلبي أو الثالث أو غيره من التلوث يومًا بعد يوم ، فقد تبدأ خلاياك في تطوير الطفرات في وقت مبكر من حياتك. إذا أصبحت مدخنًا في سن المراهقة أو في سن الرشد ، أو أصبت بالسمنة ، فقد تواجه تغييرات أو طفرات في الحمض النووي الخاص بك في وقت لاحق من الحياة. يمكن للإشعاع والبلاستيك والملوثات الكيميائية في الحياة اليومية أو أثناء العمل أن تؤدي أيضًا إلى حدوث طفرات في الحمض النووي بعد سنوات من التعرض.

في المقابل ، تنتقل الطفرات الجينية الموروثة من الآباء إلى نسلهم أثناء الإخصاب ، إما في البويضة من الأم أو الحيوانات المنوية من الأب. سيكون الأطفال الذين يولدون بطفرة جينية موروثة أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان المرتبطة بهذه الطفرة. يقترح معظم الخبراء أن الغالبية العظمى من اللوكيميا ليست وراثية.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بسرطان الدم؟

هناك عوامل خطر فردية ومتداخلة للأنواع الأربعة الرئيسية من سرطان الدم - سرطان الدم النخاعي الحاد (AML) ، وسرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL) ، وسرطان الدم النخاعي المزمن (CML) ، وسرطان الدم الليمفاوي المزمن ( CLL ) .

تشمل عوامل الخطر لمرض ابيضاض الدم النقوي الحاد (AML) والـ ALL حالات وراثية معينة وعادات نمط الحياة واضطرابات الدم:

الورم العصبي الليفي - اضطراب في الجهاز العصبي يتسبب في نمو الأورام على الأعصاب

فقر الدم فانكوني - حالة تصيب نخاع العظام تؤدي إلى انخفاض إنتاج جميع أنواع خلايا الدم

متلازمة كلاينفيلتر - مجموعة من الأعراض مثل العقم وصغر حجم الخصية التي تحدث عند الرجال الذين لديهم اثنين من الكروموسومات X

متلازمة بلوم - متلازمة ترتبط بقصر القامة ، وارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان ، وعدم استقرار الجينات

ترنح - توسع الشعيرات - مرض تنكسي عصبي نادر يسبب إعاقة شديدة محتملة

متلازمة داون - حالة شائعة مرتبطة بإعاقات النمو والمشاكل الصحية الأخرى التي تحدث عندما يكون لدى الشخص نسخة إضافية من الكروموسوم 21

التدخين

اضطرابات الدم قلة الصفيحات الأولية ، وخلل التنسج النقوي ، وكثرة الحمر الحقيقية

يزيد التعرض لبعض المواد الكيميائية والملوثات من خطر الإصابة بسرطان الدم. المادة الكيميائية الرئيسية المتورطة في AML هي البنزين. تشمل المهن أو المواقف التي تزيد من التعرض للبنزين العمل في:

مصنع كيماويات

محطة وقود

تصنيع الأحذية

أعمال مصفاة النفط

صناعة المطاط

التعرض الكيميائي الآخر المرتبط بسرطان الدم هو العامل البرتقالي ، والذي استخدم على نطاق واسع خلال حرب فيتنام.

الأفراد الذين سبق لهم العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي لسرطان آخر معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأي نوع من أنواع سرطان الدم العديدة في وقت لاحق.